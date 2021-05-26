Samanyolu Haber /Gündem / 83 yaşındaki hasta tutuklu, hastaneye kelepçeli götürüldü /26 Mayıs 2021 19:30

83 yaşındaki hasta tutuklu, hastaneye kelepçeli götürüldü

Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ı öldürmekle suçlanan hasta tutuklu 83 yaşındaki Mehmet Emin Özkan’ın, kelepçeli şekilde hastaneye götürülürken çekilen videosu sosyal medyada gündem oldu. Ayakta durmakta bile zorlanan Özkan’ın tedavi sırasında da yatağa kelepçelendiği öğrenildi. 25 yıldır tutuklu olan Özkan’ın ciddi sağlık sorunları olduğu doktor raporlarıyla sabit. Bu arada 2013 yılında faili meçhullerle ilgili hazırlanan iddianamede Bahtiyar Aydın suikastının JİTEM’in işi olduğu açıkça belirtilmesine rağmen Özkan tahliye edilmiyor.

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Mehmet Emin Özkan, 25 yıldır Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutuklu. Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 1993 yılında Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’a yönelik düzenlenen suikasttan sorumlu tutuluyor. 1996 yılında Mersin’de örgüte yardım etme suçundan yakalandı. Ancak suikastte PKK’nın izi hiç bir zaman tespit edilemedi. Yıllar sonra hazırlana bir başka iddianamede ise Bahtiyar Aydın’ın öldürülmesinden JİTEM’in sorumlu olduğu kayda geçti.

BAHTİYAR AYDIN’I KİM ÖLDÜRDÜ?

2013 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan ve Lice’de 1993’te aralarında Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın da olduğu 16 kişinin ölümüyle ilgili iddianamede, dönemin Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu ve Üsteğmen Tünay Yanardağ hakkında, “Taammüden öldürme”, “Halkı isyana ve birbirini öldürmeye teşvik”, “Cürüm işlemek üzere teşekkül oluşturma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 24 yıla kadar hapis cezası istendi.

SUİKASTTE PKK’NIN İZİNE RASTLANMADI

Resmî açıklamalarda katliamı PKK’nın gerçekleştirdiği söylense de, aradan geçen 20 yılda cinayetleri örgütün işlediğine dair herhangi bir delil bulunmadığı iddianamede belirtildi. Faili meçhul cinayet dosyalarını soruşturan Cumhuriyet Savcısı Osman Coşkun’un hazırladığı iddianamede, Bahtiyar Aydın’ın öldürülmesiyle ilgili şu detaylara yer verildi: “Operasyonu Diyarbakır Jandarma Komutanı olan şüpheli Eşref Hatipoğlu yönetmiştir. Resmî tutanaklarda PKK mensuplarının ilçeye saldırması nedeniyle bu sonucun meydana geldiği yazılmıştır. Olay günü PKK’nın Lice’ye saldırdığına ve Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ı öldürdüğüne dair herhangi bir delil elde edilememiştir.”

GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMASINA RAĞMEN TAHLİYE EDİLMİYOR

Mehmet Emin Özkan, gerçeğin ortaya çıkmasına rağmen tahliye edilmedi. 25 yıldır tutuklu. Çok ağır hastalıkları var. Kalp, tansiyon, zehirli guatr, kemik erimesi, böbrek hastası ve duyma-görme eksikliği ile hafıza kaybı yaşıyor.

Bugün hastaneye kelepçeli olarak götürülen Özkan’ın şu an Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bulunduğu öğrenildi. Özkan’ın hastaneye getirilirken çekilen görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.


Hukukçu Eren Keskin, Özkan’ın ve diğer hasta mahpusların derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. “İnfaz yasası siyasi mahpuslara işlemiyor. Devletin kurumu Adli Tıp, birçok hastalığı olan, yürüyemeyen hasta mahpuslara ‘cezaevinde kalabilir’ raporu veriyor” dedi.

KIZI: SON GÜNLERİNİ BİZİMLE YAŞASIN

Özkan’ın kızı Selma Özkan ise “Benim babam 25 yıldır cezaevinde. Birçok hastalığı var. Yürüyemiyor, hafıza kaybı yaşıyor… Babamı ne olur bırakın! Son günlerini bizimle geçirsin. Tüm kamuoyuna çağrım: Bu şekilde bir hastayı hangi vicdan cezaevinde tutabilir ki? Lütfen bize sahip çıkın.” ifadelerini kullandı.

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