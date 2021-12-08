Samanyolu Haber /Gündem / 83 yaşındaki hasta tutuklu Mehmet Emin Özkan yoğun bakıma kaldırıldı /08 Aralık 2021 13:46

83 yaşındaki hasta tutuklu Mehmet Emin Özkan yoğun bakıma kaldırıldı

Adli Tıp Kurumu’nun ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verdiği 83 yaşındaki Mehmet Emin Özkan, solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

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Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutulan ve yapılan çağrılara rağmen tahliye edilmeyen ağır hasta tutuklu Mehmet Emin Özkan, yanında bulunan oğlu Ahmet Özkan’la birlikte koronavirüs salgınına yakalandı.

Mezopotamya Ajansı’nı haberine göre, Adli Tıp Kurumu’nun “cezaevinde kalabilir” raporu verdiği 83 yaşındaki Özkan, dün gece durumunun ağırlaşması üzerine Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Aile, cezaevini aradıktan sonra Özkan’ın durumundan haberdar oldu. Özkan’ın kızı Selma Özkan, babasının hastaneye kaldırıldığını belirterek, sağlığına ilişkin son durumu hakkında bilgi edinemediklerini kaydetti.

Özkan’ın kronik kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon, zehirli guatr, kemik erimesi, böbrek ve bağırsak sorunları, aşırı derecede kilo kaybı, duyma ve görme eksikliği, hafıza kaybı gibi hastalıkları bulunuyor.
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