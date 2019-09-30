Samanyolu Haber /Ekonomi / 83 yıllık kuyumculuk devi konkordato ilan etti /30 Eylül 2019 16:52

83 yıllık kuyumculuk devi konkordato ilan etti

Ekonomik krizle birlikte taşımacılık, inşaat, turizm ve tekstil gibi sektörlerden gelen konkordato haberlerine kuyumculuk da eklendi.

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Türkiye'nin köklü mücevher firmalarından, İzmir merkezli Temizocak Kuyumculuk konkordato ilan edenler kervanına katıldı. 

83 yıldır kuyumculuk sektöründe faaliyet yürüten ve 1974 yılında İzmir'de Türkiye'nin ilk entegre fabrikasını açan Temizocak ailesi konkordato ilan etti.

AİLE BOYU KONKORDATO

Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi, önemli bir mücevher ihracatçısı olan aileden Veysel Yalım Temizocak, Veysel Yılmaz Temizocak, Yalçın Temizocak, Yelda Temizocak, Yiğit Temizocak'ın yanı sıra şirketleri Temizocak Altın ve Kıymetli Taşlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile Temizocak Kuyumculuk ve Hassas Döküm Sanayi Ticaret A.Ş. hakkında 10 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "geçici mühlet" kararı verdi. 

Alacaklıların, mahkeme ilamının yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde karara itiraz edebileceği bildirildi. Bir 

1936 YILINDA KEMERALTI'NDA KURULDU

Türkiye'nin en köklü kuyumculuk firmalarından Temizocak Kuyumculuk, sarraflık yapan Mehmet Temizocak tarafından 1936 yılında Kemeraltı'nda kuruldu. 

Küçük bir atölyede başlayan serüven kısa sürede büyüyüp mücevher tasarım ve üretimi alanında güçlendi.

Temizocak ailesi, 1974 yılında Türkiye'nin entegre üretim yapılan ilk kuyumculuk fabrikasını İzmir'de kurarak sektöre eşik atlattı. 

3'ncü nesilin işbaşında olduğu Temizocak Kuyumculuk; altın zincir, kolye ve bilezik gibi takıların yanında imal ettiği gümüş tablolar, altın ve gümüş hediyelik eşyalar ile de adından söz ettiriyordu.

GELİŞTİRME VAKFI BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI

İzmir Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikası bulunan Temizocak'ın 1988 yılından bu yana değerli maden ve taşlarla yapılan eserlerin sergilendiği İzmir'de bir sanat galerisi de yer alıyor. 

Geçen yıllarda 59 yıl boyunca hizmet verdiği Karşıyaka'daki mağazasını Yalı'ya taşıyan firmanın yönetim kurulu başkanı Yılmaz Temizocak ise uzun yıllar Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) başkanlığını yürütmüştü. 

Bir dönem 1912 Karşıyaka Derneği'nin başkanlığını da yapan Yılmaz Temizocak, Karşıyaka Spor Kulubü'ne yakınlığıyla biliniyor.
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