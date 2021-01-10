84 yaşındaki Nusret amcanın yeniden tutuklanması vicdanları yaraladı

Tutuklandığı 6 Ocak’tan beri Nusret amcanın fotoğrafı sosyal medyada paylaşılıyor. Zira Nusret Muğla cezaevindeyken rahatsızlanmış ve anjiyo sonrası tahliye edilmişti. Tutuksuz yargılanan Nusret amca, sözde yargılama sonrası verilen cezası Yargıtay tarafından onanınca yeniden cezaevine gönderildi. Tek başına kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan Nusret Muğla, 5 gündür tutuklu.









28 ŞUBATÇILAR ‘YAŞLARI’ GEREKÇESİYLE TUTUKLANMAMIŞTI









Yaşları 70’in üzerinde olduğu gerekçesiyle 28 Şubat darbecilerini tutuklamayan AKP rejimine bağlı mahkemeler, talebe yetiştirmek ve Risale okumaktan başka suçu olmayan 84 yaşındaki Nusret Muğla’yı ise cezaevine gönderdi.





Nusret Muğla, kalp, tansiyon, romatizma, prostat, böbrek sorunları ve beyinde denge bozukluğu nedeniyle günde 14 ilaç kullanıyor. Eşiyle birlikte evden çıkmayan Nusret Muğla’nın tüm ihtiyaçlarını oğlu Mustafa Said Muğla karşılıyordu. Uzun yıllar Manisa’da ayakkabıcılık yapan Nusret Muğla, Bank Asya’ya para yatırdığı, Manisa’daki Feza Derneği’ne üye olduğu ve gençlerden oluşan Nevbahar adlı grup kurdukları için 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.