84 yıllık Volkswagen, ABD için adını değiştiriyor

Volkswagen, bir ay sonra yayımlamayı planladığı basın açıklamasını pazartesi günü yanlışlıkla sitesinden yayımladı. Yanlışlıkla yayımlanan açıklama, Volkswagen’ın ABD operasyonu için ismini Voltswagen of America olarak planını açığa çıkarmış oldu.





Şirket sözcüsü konuyla ilgili bir yorumda bulunmezken konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler basın açıklamasının doğruluğunu teyit ettiler.





Bloomberg HT'nin aktardığına göre; yanlışlıkla yayımlanan açıklamada, şirketin isim değişikliğinin Mayıs ayında gerçekleşmesi ve Volkswagen’ın elektrikli teknolojilere yatırım planının kamusal bir duyurusu olması bekleniyordu.





Açıklamada, “Volkswagen mirasının temellerinin korunacağı” belirtilirken, şirketin benzinli arabalar için kullandığı koyu mavi logosu yerine, yeni elektrikli arabalarda açık mavi yeni bir logonun kullanılacağı vurgulanıyordu.