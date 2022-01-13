Samanyolu Haber /Spor / 85.11'de maçı bitiren hakem olay oldu /13 Ocak 2022 10:31

85.11'de maçı bitiren hakem olay oldu

Afrika Kupası'nda Tunus ile Mali arasında oynanan maçta son yılların en ilginç olayı yaşandı. 

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Tunus - Mali maçının hakemi Sikazwe, müsabakayı önce 85.11'de bitirdi. Ardından hatasını anlayınca oyun tekrar devam etti. Ancak bu sefer de hiç uzatma süresi ilave etmeden 89.51'de karşılaşmayı bitirdi. 4. hakemin ilave süre için tabelayı kaldıracağı anda maçı bitiren hakem Sikazwe'ye Tunus teknik heyeti ve futbolcular büyük tepki gösterdi.

9 oyuncu değişikliği, penaltı, kırmızı kart ve VAR'a gidilen pozisyonlara rağmen uzatma süresi ilave etmeden karşılaşmayı bitiren hakem Sikazwe günün en çok konuşulan ismi oldu.

CAF yetkilileri karşılaşmanın kalan uzatma sürelerinin tekrar oynammasına karar verdi. Ancak aradan yaklaşık 30 dakikalık süre geçince önce Mali futbolcuları sahaya çıkmayı kabul etmedi.

Ardından Mali futbolcuları ikna edildi ve tekrar sahaya çıktı. Ancak bu sefer Tunus futbolcuları sahaya çıkmak istemeyince müsabaka resmi olarak sona erdi.
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