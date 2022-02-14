85 yaşındaki hasta tutuklu Nusret Muğla cezaevinde koronadan vefat etti

Karantina hücresinde koronavirüs kaptığı için hastaneye kaldırılan hasta mahpus Nusret Muğla vefat etti Bir çok kronik hastalığı olan 85 yaşındaki Muğla üç aydır karantina koğuşunda kalıyordu





Kalp, tansiyon, romatizma, prostat, böbrek sorunları ve beyinde denge bozukluğu nedeniyle günde 14 ilaç kullanan Nusret Muğla’nın tahliye edilmesi için milletvekilleri Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sezgin Tanrıkulu, ve Mustafa Yeneroğlu defalarca Adalet Bakanlığı’na çağrı yapmıştı







Nusret Muğla’nın cenazesi pazartesi Manisa Hatuniye Camii’de öğle vaktinde kılınacak namazdan sonra defnedilecek.





HASTALIKLARINA RAĞMEN CEZAEVİNDE KALABİLİR RAPORU VERİLDİ

Nusret Muğla cezaevinde birçok hak ihlaline maruz kaldı. Tutuklu bulunduğu süre içinde Manisa Şehir Hastanesi doktor heyetine götürülen Nusret Muğla’ya düz bir yerde olmak koşuluyla ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verildi.





Hapse girdiği ilk dönemde kalp ilaçları geciktirilen Muğla, aralık ayında bir telefon görüşünde oğluna ‘kaloriferlerin yanmadığını, soğukta battaniyeyle oturduklarını söyledi. 14 kişilik koğuşlarda 22 kişiyle yaşayan ve kişisel ihtiyaçlarını tek başına göremeyen Muğla, görüş günlerine tekerlekli sandalyeyle ya da gardiyanların kolunda getiriliyordu.





“BİR ARA YÜRÜYEMEZ HALE GELDİM”





Nusret Muğla, Ekim 2016’da ilk gözaltına alındığında Manisa Emniyeti’nde 31 gün gözaltında kaldı.





6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Nusret Muğla, cezası Yargıtay tarafından onaylandığı 6 Ocak 2021’de evinde gözaltına alınıp Manisa T Tipi Cezaevine konuldu. Daha önce de aynı cezaevinde 7 ay kalan Nusret Muğla, o dönemde kalp rahatsızlığı geçirdiği ve anjiyo olduğu için tahliye edilmişti.





Geçen yıl hapse gönderilmeden önce telefonda görüştüğümüz Nusret Muğla, “Sağlık durumum çok iyi değil tabi. İlaçlarla ayakta duruyorum. 5 Ekim’de 84 yaşıma girdim. Tahliye olduktan sonra bir ara yürüyemez hale geldim. Tekrar kardiyoloji bölümüne gittim. Doktor yine ameliyat olmanız gerekiyor, dedi. Bu yaştan sonra ameliyat olmak istemiyorum dedim, doktora. İki tane daha kalp ilacı verdi. Güçlendirici. Onları da sabah akşam içiyordum.





İçerideyken bir gün hastalandım. Yeşilyurt Hastanesi’ne götürdüler. Anjiyo yapacağız dediler. Tabi çok zor şartlar içinde anjiyo oldum. Refakatçi yok, o akşam çok sıkıntı çektim. Mesanede kanlanma oldu. Doktor ameliyat olman gerekiyor, dedi. Ama ameliyattan sonra koğuşa göndereceklerdi. Cezaevi şartları zor olduğu için istemedim. Anjiyonun hemen ardından tahliye ettiler. O günden beri sabah 7-8, akşam 5-6 tane ilaç içiyorum.” demişti.









Nusret Muğla, geçen yıl hapse götürülmek üzere araca bindirildiğinde. 6 Ocak 2021





BÜLENT ARINÇ’IN LİSE ARKADAŞIYDI

Uzun yıllar Manisa’da ayakkabıcılık yapan Nusret Muğla, Bank Asya’ya para yatırdığı, Manisa’daki Feza Derneği’ne üye olduğu ve Nevbahar adlı grup kurdukları için 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





Bülent Arınç’ın lise arkadaşı olan Nusret Muğla, “Yakın ilişkilerimiz vardı. Ailece tanışıyorduk. Ben siyasete girmedim, çok teklif ettiler, düşünmedim. Çok bahsetmek istemiyorum aslında. Kimseyi incitmek istemiyorum. Rabbim hayırlısını versin kızım. Dua edin. Allah’tan gelen her şeye razıyım. Mühim değil benim için.” diye konuşmuştu.



