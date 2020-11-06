Samanyolu Haber /Gündem / 85 yaşındaki hasta tutuklunun oğlu feryat etti : Babamın tabutunu bekliyoruz /06 Kasım 2020 18:02

85 yaşındaki hasta tutuklunun oğlu feryat etti : Babamın tabutunu bekliyoruz

Bursa H Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak bulunan 77 yaşındaki Abdulalim Kaya, tansiyon, şeker ve böbrek yetmezliğinin yanı sıra yakın zamanda geçirdiği prostat ameliyatıyla da yaşamını tek başına sürdüremiyor

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Bursa’da 23 gün önce tutuklanan 85 yaşındaki Abdulalim Kaya, hasta olmasına rağmen hücreye kapatıldı. Tekerlekli sandalyeye muhtaç olan Kaya’nın oğlu İsmail Kaya, babasından bir haftadır haber alamadığını anlatıyor. Kaya, “85 yaşındaki bir insanın bu denli hasta, üstelik salgından etkilenmemesi mümkün değil. Haber alamıyoruz, şu anda babamın tabutunu bekliyoruz. Bir haftadır her gün cezaevini arıyorum, günde en az 50 defa arıyorum ama bana ‘biz bilgi veremiyoruz’ diyorlar.” ifadelerini kullanıyor.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Siirt’te 19 Ekim 2008 tarihinde eski Demokratik Toplum Partisinin (DTP), Öcalan üzerindeki tecridi protesto amacıyla düzenlediği açıklamaya katıldığı için ‘örgüt propagandası yapmak’ gerekçesiyle aralarında Abdulalim Kaya’nın da olduğu 13 kişiye ayrı ayrı 5 yıl hapis cezası verildi. Cezası onaylanan 85 yaşındaki Kaya, 10 Ekim 2020’de Bursa’da gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Kaya Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
 

BİR BUÇUK AY ÖNCE AMELİYAT OLDU

25 Eylül’de prostat ameliyatı olan ve birçok hastalığı bulunan Kaya ile en son 29 Ekim’de avukatı görüştü. O günden bu yana babasından haber alamadıklarını belirten İsmail Kaya, cezaevini defalarca aradığını anlatıyor. Babasının şeker ve yüksek tansiyon gibi hastalıkları olduğunu belirten Kaya, “Prostat ameliyatı olduğu için hastaneye gidiyor, tenkit kontrolleri sürüyordu. İdrar kaçırıyor ve kulağı yüzde 80 duymuyor. Bu denli fazla hastalığı olan 85 yaşındaki bir insan tekli hücrede tutuluyor” diyor. Babasının en son 29 Ekim’de yaptığı görüşmede avukatına “Sıkıntılarım var. Ayaklarım ağrıyor. Görevliler bana bakmıyor” dediğini anlatıyor.

GÜNDE EN AZ 50 KEZ ARIYORUM

Babasının hayatından endişe duyduğunu dile getiren Kaya, şöyle konuşuyor: “85 yaşındaki bir insanın bu denli hasta, üstelik salgından etkilenmemesi mümkün değil. Haber alamıyoruz, şu anda babamın tabutunu bekliyoruz. Bir haftadır her gün cezaevini arıyorum, günde en az 50 defa arıyorum ama bana ‘biz bilgi veremiyoruz’ diyorlar. Oğlu olmama rağmen haftalık telefonla görüşme hakkım olmasına rağmen ben babama ulaşamıyorum ve söyledikleri tek şey ‘biz bilgi veremiyoruz’. ‘Sağlık durumuyla ilgili bilgi vermek bizim görevimiz değil’ dediler. Revire bağlamalarını istedim ‘yapamayız’ dediler.”

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