85 yıl sonra bir ilk! Manchester United tarihi hezimeti yaşadı

Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United, deplasmanda Brentford'da 4-0 mağlup oldu. Manchester United, 1993'ten sonra ilk kez Premier Lig'in ilk iki haftasını puansız kapattı. Manchester United, 85 yıl sonra Brentford'a mağlup oldu.











35 DAKİKADA 4 GOL







Brentford'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Josh Da Silva, 18. dakikada Mathias Jensen, 30. dakikad Ben Mee ve 35. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti.





Manchester United, 1993'ten sonra ilk kez Premier Lig'in ilk iki haftasını puansız kapattı. Manchester United, 85 yıl sonra Brentford'a mağlup oldu. Erik ten Hag, çıktığı ilk iki lig maçını da kaybeden ilk Manchester United teknik direktörü olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Brentford, Tottenham (Ekim 2020) ve Liverpool'dan (Ekim 2021) sonra bir Premier Lig karşılaşmasının ilk yarısında Manchester United'a 4 gol atan üçüncü takım oldu.