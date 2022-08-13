85 yıl sonra bir ilk! Manchester United tarihi hezimeti yaşadı

Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United, deplasmanda Brentford'da 4-0 mağlup oldu. Manchester United, 1993'ten sonra ilk kez Premier Lig'in ilk iki haftasını puansız kapattı. Manchester United, 85 yıl sonra Brentford'a mağlup oldu.
35 DAKİKADA 4 GOL
Brentford'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Josh Da Silva, 18. dakikada Mathias Jensen, 30. dakikad Ben Mee ve 35. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti.
Manchester United, 1993'ten sonra ilk kez Premier Lig'in ilk iki haftasını puansız kapattı. Manchester United, 85 yıl sonra Brentford'a mağlup oldu. Erik ten Hag, çıktığı ilk iki lig maçını da kaybeden ilk Manchester United teknik direktörü olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Brentford, Tottenham (Ekim 2020) ve Liverpool'dan (Ekim 2021) sonra bir Premier Lig karşılaşmasının ilk yarısında Manchester United'a 4 gol atan üçüncü takım oldu.
MANCHESTER CITY VE ARSENAL TAKILMADI
Son şampiyon Manchester City ise sahasında Bournemouth'u 4-0 yendi. Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Bournemouth'u ağırladı. Ev sahibi ekip, İlkay Gündoğan'ın 17, Kevin De Bruyne'nin 31, Phil Foden'ın 37 ve Jefferson Lerma'nın kendi kalesine 79. dakikada attığı gollerle 4-0 kazandı. Ligde ikide iki yapan Manchester City, 6 puana ulaştı.
Arsenal, Gabriel Jesus'un 2 gol, 2 asistle yıldızlaştığı maçta Leicester City'yi 4-2 mağlup etti. Ev sahibi Arsenal'ın gollerini, Jesus 23 ve 35, Granit Xhaka 55, Gabriel Martinelli 75. dakikada kaydetti. Leicester City'nin gollerini, William Saliba kendi kalesine (Dk. 53) ve James Maddison (Dk. 74) attı. İkinci lig maçından da galip ayrılan Arsenal, 6 puana yükseldi.