Samanyolu Haber /Spor / 85 yıl sonra bir ilk! Manchester United tarihi hezimeti yaşadı /13 Ağustos 2022 23:23

85 yıl sonra bir ilk! Manchester United tarihi hezimeti yaşadı

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Brentford, Manchester United'ı 4-0 gibi tarihi bir skorla yendi. Yeni teknik direktörü Erik ten Hag yönetiminde ilk hafta maçını da kaybeden Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'e adeta kabus gibi başladı.

85 yıl sonra bir ilk! Manchester United tarihi hezimeti yaşadı

Premier Lig'in 2. haftasında Manchester United, deplasmanda Brentford'da 4-0 mağlup oldu. Manchester United, 1993'ten sonra ilk kez Premier Lig'in ilk iki haftasını puansız kapattı. Manchester United, 85 yıl sonra Brentford'a mağlup oldu.


35 DAKİKADA 4 GOL

Brentford'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Josh Da Silva, 18. dakikada Mathias Jensen, 30. dakikad Ben Mee ve 35. dakikada Bryan Mbeumo kaydetti.

Manchester United, 1993'ten sonra ilk kez Premier Lig'in ilk iki haftasını puansız kapattı. Manchester United, 85 yıl sonra Brentford'a mağlup oldu. Erik ten Hag, çıktığı ilk iki lig maçını da kaybeden ilk Manchester United teknik direktörü olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Brentford, Tottenham (Ekim 2020) ve Liverpool'dan (Ekim 2021) sonra bir Premier Lig karşılaşmasının ilk yarısında Manchester United'a 4 gol atan üçüncü takım oldu.

MANCHESTER CITY VE ARSENAL TAKILMADI

Son şampiyon Manchester City ise sahasında Bournemouth'u 4-0 yendi. Premier Lig'in 2. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda Bournemouth'u ağırladı. Ev sahibi ekip, İlkay Gündoğan'ın 17, Kevin De Bruyne'nin 31, Phil Foden'ın 37 ve Jefferson Lerma'nın kendi kalesine 79. dakikada attığı gollerle 4-0 kazandı. Ligde ikide iki yapan Manchester City, 6 puana ulaştı.


Arsenal, Gabriel Jesus'un 2 gol, 2 asistle yıldızlaştığı maçta Leicester City'yi 4-2 mağlup etti. Ev sahibi Arsenal'ın gollerini, Jesus 23 ve 35, Granit Xhaka 55, Gabriel Martinelli 75. dakikada kaydetti. Leicester City'nin gollerini, William Saliba kendi kalesine (Dk. 53) ve James Maddison (Dk. 74) attı. İkinci lig maçından da galip ayrılan Arsenal, 6 puana yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 85 yıl sonra bir ilk! Manchester United tarihi hezimeti yaşadı Sonraki Haber >>

Meksika’da su hortumu sahili birbirine kattı

Meksika’da su hortumu sahili birbirine kattı

Bu kadarına da pes!

Bu kadarına da pes!

Hocaefendi yıllar önce uyarmıştı

Hocaefendi yıllar önce uyarmıştı

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Kafe basan polisler dehşet saçtı

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Yunanistan sahilindekilerin yolcu uçağı paniği

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

Türkiye protesto edildi, Türk bayrağı yakıldı!

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

‘Cezaevinde bana psikolojik işkence uygulanıyor’

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Katarlı sporcu 'kafa kesme' hareketi yaptı

Çavuşoğlu'ndan Beşar Esad'a 'anlaşma' mesajı

Çavuşoğlu'ndan Beşar Esad'a 'anlaşma' mesajı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:58:58