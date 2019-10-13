Samanyolu Haber /Gündem / 864 tutsak bebeğin çığlığını İsveç’ten dünyaya duyurdular /13 Ekim 2019 09:48

864 tutsak bebeğin çığlığını İsveç’ten dünyaya duyurdular

Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri İsveç’te düzenlenen resim sergisiyle protesto edildi. Cezaevinde tutulan 864 bebek ve 30 bin tutsak için özgürlük çağrısı yapıldı.

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İsveç’in Malmö kentinde aktivistler, AKP iktidarını resim sergisiyle protesto etti. Türkiye’deki hukuksuz tutuklamalar, cezaevlerindeki işkenceler, 30 bin tutsak ve 864 bebeğin özgürlüğünü konu alan resimler sergilendi. Eylemi, halkın eğitim düzeyini artırmasına yardımcı olan Arbetarnas Bildningsförbund Platformu (ABF) gönüllüleri ve Uluslararası Af Örgütü (Amnesty) birlikte düzenledi.



ABF gönüllüleri, Gustav Meydanı’nda fotoğraf sergisi açtı. Sergide Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklara ilişkin resim, fotoğraf ve infografik çalışmalarına yer verildi. Tutsak bebeklerinin resimlerinin işlenmiş olduğu tişörtleri giyen platform gönülleri, resim sergisini ziyarete gelen İsveçli ve İsveç’te yaşayan farklı ülkelerden binlerce kişiye Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerini anlattı.





Serginin bulunduğu meydanda, “864 bebeğe özgürlük” dövizleri taşıyan gönüllüler, Türkiye’de bebeklerin hapiste büyüdüğünü ve dört duvar arasında, soğuk betonda yaşam mücadelesi verdiklerini vurguladı.


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