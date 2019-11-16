Samanyolu Haber /Dünya / 864 tutsak bebek için seferberlik! /16 Kasım 2019 21:06

864 tutsak bebek için seferberlik!

Erdoğan rejiminin zulmünden kaçıp Almanya'ya iltica edenlerin kurduğu ve sosyal medyada @Bemyvoice kullanıcı ismi ile AKP'nin hukuk ihlallerini ortaya koyan platform 864 tutsak bebeğin anneleri ile birlikte hürriyetine kavuşması için bütün dünyaya çağrıda bulundu.

864 tutsak bebek için seferberlik!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti yaklaşık dört yıldır Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avında hamile kadınları ve masum bebekleri dahi hapse atmaktan geri durmuyor. 

Halihazırda Türkiye'de 864 bebek anneleri ile birlikte cezaevinde tutsak. 

Yürekleri sızlatan tutsak bebekler gerçeğini dünyaya duyurmak için 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü öncesinde farklı ülkelerde #TutsakBebeklereÖzgürlük #WorldChildrensDay sloganları ve sosyal merdya etiketleri ile kampanya başlatıldı. 

ALMANYA'NIN FARKLI ŞEHİRLERİNDE GÖSTERİ

Tutsak bebeklerin ve annelerinin maruz kaldığı tarifsiz acıya dikkati çekmek maksadıyla bugün Almanya'nın farklı şehirlerinde gösteriler tertip edildi. 

Bremen eyaletinin başşehri Bremen'in en büyük meydanında tutsak bebeklerden bazılarının fotoğraflarının yer aldığı mini bir sergi açıldı. 

Serginin ortasında cezaevini temsil eden demir parmaklıklar da yer aldı.  

"DÜNYA TUTSAK BEBEKLER İÇİN HAREKETE GEÇMELİ"

Erdoğan rejiminin zulmünden kaçıp Almanya'ya iltica edenlerin kurduğu ve sosyal medyada @Bemyvoice kullanıcı ismi ile AKP'nin hukuk ihlallerini ortaya koyan platform Almanca basın bildirisi de paylaştı. 

Bildiride, "Herkesi Türkiye'deki insan hakları ihlallerine karşı harekete geçmeye davet ediyoruz." denildi. 

Tutsak bebeklere özgürlük için başlatılan kampanya 20 Kasım'da Federal Almanya'nın başşehri Berlin'de yapılacak gösteri ile devam edecek. 

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