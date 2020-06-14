87 yaşındaki yaşlı kadın 'KHK ile evine el koyduk' denerek çıkarılmaya çalışılıyor

Bold Medya'dan Sevinç Özarslan'ın özel haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manisa Gördes’te yaşayan 1933 doğumlu Sıttıka Atay’ın evine el koydu. 9 Haziran 2020’de gelen tebligata göre Atay’dan, Feza Eğitim ve Kültür Vakfına bağışladığı ancak kullanım hakkı ölene kadar kendisine ait olan evini 15 gün içinde boşaltması istendi. Eğer boşaltmazsa kaymakamlık tarafından tahliye edileceği belirtildi. Ayrıca yaşlı kadına 2016’dan bu yana biriken 23 bin TL kira bedelini de ödemesi şart koşuldu.





KALP KRİZİ GEÇİRDİ





Tebligat geldikten sonra çok üzülen ve kalp krizi geçiren Sıttıka Atay, iki gün önce ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Tedavisi şimdi evde devam eden Atay’ın sağlık durumu iyi değil. “Evimi elimden alacaklar mı, sokağa mı atacaklar” endişesiyle yaşayan Atay, 15 Haziran Pazartesi günü tekrar doktora götürülecek.





VAKIF KHK İLE KAPATILDI







Manisa’nın yerlilerinden Sıttıka Atay, evini, 2007’de Manisa merkezdeki Feza Eğitim ve Kültür Vakfı’na bağışladı. Fakat vakıf, 2 Ağustos 2016’da KHK ile kapatıldı, tüm mallarına AKP hükumeti tarafından el konuldu.





2007’de hazırlanan tapu senedinde evin sahibi vakıf görünüyor ancak tapuda belirtilen ‘irtifak hakkı- kullanım hakkı” ölene kadar Sıttıka Atay’a ait. Ömrünü hayır hasenat işleriyle geçiren Atay, eşinden miras kalan bahçeli, tek katlı evinde 4 yıldır oturmaya devam ediyordu. Herhangi bir sorun yoktu.

Sıttıka Atay'ın eşinden kalan bahçeli evi







23 BİN TL KİRA İSTENDİ





Ta ki Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğünden 10 Şubat 2020’de gelen “Çok İvedi” başlıklı tebligata kadar… Tebligatta Atay’a, evin mülkiyet hakkının vakfa geçtiği, evi işgal ettiği söyleniyor ve yaşlı kadının haberi dahi olmayan, Ağustos 2016’dan bu yana biriken 23 bin TL’lik kirayı hemen ödemesi isteniyordu.





13 SENE ÖNCE VAKFA BAĞIŞLAMIŞTI





Bold Medya’ya konuşan Sıttıka Atay’ın oğlu, tarihçi-yazar İbrahim Atay, “Babam vefat edince anneme miras olarak şu an oturduğu ev kaldı. 13 sene önce annem evi Feza Eğitim ve Kültür Vakfı’na bağışladı. İrtifak hakkı, vefat ettikten sonra vakfa geçmek şartıyla. İrtifak hakkı, evin ancak annem öldükten sonra vakfın malı olması anlamına geliyor. 15 Temmuz’dan sonra Hizmet Hareketine ait bütün vakıflara el konulunca bizim de başımıza bu geldi.” dedi.





“ANNEM ÇOK YAŞLI, BASAMAKLARI ÇIKAMIYOR”





ABD’de yaşayan Sıttıka Atay’ın oğlu, tarihçi-yazar İbrahim Atay: Annemin yediği standart yemek iftarda sütlü tarhana. Sanırım 40 kilonun altına düştü. Üzülmeyeyim diye benimle görüntülü bile konuşmak istemiyor.





Olan biteni annesine hissettirmemeye çalıştıklarını belirten İbrahim Atay, “Çözüm üretmeye çalışıyoruz. İşin açıkçası dört ay önce ilk tebligat gelince bu kadar da insafsızlık yapamazlar diye düşündük. Ne yapabileceğimizi de bilemedik. Sonra iki tebligat daha geldi. Süreç hızlandı. Avukatımız dava açacağız dedi ama panik vaziyetteyiz.” ifadelerini kullandı.





Ne kadar hissettirmeseler de annesinin meseleyi anladığını dile getiren Atay şöyle devam etti:





“Annem çok yaşlı. Merdiven basamaklarını çıkamıyor. Küçük küçük adımlarla yürüyebilen, tek başına yaşayan, minicik bir kadıncağız. Korkutmamaya çalışıyoruz ama çok kaygılı. Meseleye üzülünce geçen kalp krizi geçirdi. Abim ilçedeki doktora götürdü. Küçük ilçede bir şey olmadığı için pazartesi günü Akhisar’a tekrar götürecek. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bakıcı tutmak istedim, kabul etmedi. Moral desteği vermekten başka elimizden bir şey gelmiyor.”





“15 GÜN İÇİNDE TAHLİYE EDİN”





Sıttıka Atay’a 10 Mart 2020’de İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ikinci tebligat geldi. Buna göre Atay’a “Gördes İlçesi Uzuncam Mahallesi 83 Ada 3 Parsel Nolu taşınmaz üzerindeki her türlü haklardan terkin etmesi, bir ay önce bildirilen 4 yıllık toplam kira bedelinin Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğünün hesabına yatırılması, aksi takdirde hukuki işlem başlatılacağı’ söylendi. 9 Haziran 2020’de gelen üçüncü tebligatta ise evin 15 gün içinde boşaltılması istendi. “Eğer kendi rızanızla tahliye etmemeniz halinde, Kaymakamlığımızca tahliye edilecektir” uyarısı yapıldı.





EŞİ, GÖRDES BELEDİYESİ ESKİ BAŞKANI





İki oğlu bulunan Sıttıka Atay’ın eşi Refik Atay, bir dönem Manisa Gördes Belediyesi Başkanlığı yaptı. Refik Atay, 2013 yılında hayatını kaybetti.





5 gün önce gönderilen üçüncü tebligatta Sıttıka Atay’ın 15 gün içinde evi boşaltması söyleniyor. Eğer boşaltmazsa Kaymakamlık tarafından tahliye edileceği belirtiliyor.