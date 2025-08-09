87 yeni mahkeme kuruldu yetkiler düzenlendi

2025 yılı müstemir yetki kararnamesinin yayımlandığını duyuran Bakan Tunç, kapsamlı bir düzenlemeyle Türkiye genelinde adalet sisteminin güçlendirildiğini söyledi.









TÜM İLLERDE AİLE MAHKEMESİ KURULDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve ihtisaslaşmayı sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, “2025 yılı müstemir yetki kararnameleriyle, yargı hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı adımlar attık. 1’inci ve 2’nci bölgede toplam 2 bin 28 yetki düzenlemesi, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci bölgede ise 653 yetki düzenlemesi yaptık. Toplamda 2 bin 681 yeni yetki düzenlemesi gerçekleştirdik. Ayrıca Gaziosmanpaşa, Biga, Gemlik, Mustafakemalpaşa, Lüleburgaz, Menemen ve Bismil’de yeni Ağır Ceza Mahkemeleri kurarak faaliyete geçirdik,” dedi.Aile yapısının korunmasına ve uzmanlık gerektiren davaların hızla sonuçlandırılmasına yönelik adımların da atıldığını vurgulayan Bakan Tunç, “Ardahan, Artvin, Bingöl, Bitlis, Gümüşhane, Hakkâri, Sinop, Şırnak ve Tunceli’de yeni aile mahkemeleri kurduk. Böylece Türkiye genelinde tüm illerimizde aile mahkemeleri faaliyete geçmiş oldu.Yayımlanan kararnamelerle birlikte toplam 87 yeni mahkeme hizmete alınırken, kadastro davalarına yönelik olarak İzmir, Gaziantep ve Elazığ Kadastro Mahkemeleri 3 hâkimli, Adıyaman Kadastro Mahkemesi ise 2 hâkimli olarak yeniden yapılandırıldı.” ifadesini kullandı.Bakan Tunç,”Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz. Yaptığımız tüm bu düzenlemelerin yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.