Samanyolu Haber /Gündem / 876’şar yıl hapisleri istenen firari sanıklar TEKNOFEST’te dondurma dağıttırdı! /05 Ekim 2024 19:52

876’şar yıl hapisleri istenen firari sanıklar TEKNOFEST’te dondurma dağıttırdı!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar’ın düzenlediği TEKNOFEST’te, 393 gündür firari olan deprem davası sanıklarının Alpedo isimli şirketi dondurma dağıttı.

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BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar’ın bu yıl Adana’daki Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlediği TEKNOFEST’te bir skandala imza atıldı.

'adanaburada.01' adlı Instagram kullanıcısının paylaştığı bir videoda, 393 gündür firari olan deprem davası sanıklarının Alpedo isimli şirketi TEKNOFEST’te dondurma dağıttığı görüldü.

Depremin simge davalarından biri de Ezgi Apartmanı davası. 10 katlı Ezgi Apartmanı, 6 Şubat günü saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Sadece apartman görevlisi Mulla Kenger ile oğlu Mesut Kenger’in sağ olarak kurtuldu, 35 kişi ise hayatını kaybetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden (KTÜ) yedi öğretim üyesinin hazırladığı raporda binayı inşa eden müteahhit ile binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapıp kolon kesen Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi.

Ancak haklarında “olası kastla kasten öldürme ve yaralama” suçlarından 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen Kervan Pastanesi’nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel kayıtlı adreslerinde bulunamadı. 393 gündür firari olmalarına rağmen yakalanmayan Kervancıoğlu ve Pekel, Kervan Pastanesi’nin yanında Alpedo Dondurma’nın da sahibi.
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