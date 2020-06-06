Samanyolu Haber /Gündem / 878 kişiye daha Korona teşhisi /06 Haziran 2020 21:29

878 kişiye daha Korona teşhisi

Türkiye'de son 24 saatte 21 kişi yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) hayatını kaybederken, 878 yeni vak'a görüldü.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) dair son verileri açıkladı.

Son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybederken, 878 yeni vak'a görüldü. Toplam vak'aların yüzde 80'inin iyileştiğini belirten Koca, 81 ilde Korona sebebiyle dün yatan hasta sayısının 41 olduğunu ifade etti.
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Koca, şahsi Twitter hesabından şunları yazdı: "Pozitif teşhis konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde Covid-19 sebebiyle dün yatan hasta sayısı 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur."
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