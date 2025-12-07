88 yaşındaki emekli öğretmen ancak felç geçirince tahliye edildi: Sol el ve ayağını kullanamıyor

15 Temmuz rejiminin uyguladığı hukuksuz nefret operasyonları tamiri imkansız yaralar açmaya devam ediyor. Sürecin son mağdurlarından biri de cezaevinde felç geçiren emekli öğretmen Uğur Öztaş oldu. Öztaş, Fatih Koleji'nin kurucu müdürlerinden biri olarak da tanınıyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 1993’te mezun olduğu Fatih Koleji’nin kurucularından ve ilk öğretmenlerinden olan Öztaş’ın sağlık durumuna ilişkin bilgiyi, DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu X hesabından paylaşmıştı.





FATİH KOLEJİ’NİN KURUCU MÜDÜRLERİNDEN

TR724'ten Sevinç Özarslan'ın haberine göre Gergerlioğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslenerek şu ifadeleri kullanmıştı:





“Ölünce mi infaz erteleme verilecek!? Uğur Öztaş emekli bir öğretmen. 8 yıl 9 ay ceza aldı. 88 yaşında, ağır hastaydı, uzun süredir baştan savılıyordu. Sonunda felç geçirdi. İzmir Şehir Hastanesi’nde bakıma muhtaç halde ama ziyarete bile zor izin veriliyor! Ne olacak, ölsün mü?”





KENDİ ANLATIMIYLA UĞUR ÖZTAŞ

İzmir’de Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında hakkında verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezası onandığı için yaklaşık iki yıl önce tutuklanan Uğur Öztaş, Kanun Hükmünde Kararnameler ile kapatılan Irmak TV’ye hayat hikâyesini şöyle anlatmıştı:





“1937 Amasya doğumluyum. İlkokulu Amasya’da bitirdim. Ortaokulu İstanbul Çengelköy’de askeri okulda okudum. Daha sonra uçaksavar okulunu Tuzla’da okudum. 1956’da mezun oldum. Astsubay olarak hayata başladım. 1963 yılında evlendim. Dört kardeşiz. Babam çok küçük yaşlarda vefat etti. Annem de 1994’te vefat etti. 1971’in sonuna kadar orduda astsubay olarak görev yaptım. Haydarpaşa Lisesi’ni bitirdim.





İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. 1972-1974 yılları arasında Adıyaman’da hem öğretmen hem idareci olarak çalıştım. 1974’te İzmir’e tayinim çıktı. Namık Kemal Lisesi’nde beş yıl görev yaptım. İzmir Karabağlar Cumhuriyet Lisesi’nde müdürlük yaptım. 1981 sonunda emekli oldum.





Bir süre Sızıntı’da çalıştım. Daha sonra İstanbul’daki Özel Fatih Koleji’nin kuruluşunda bulundum ve beş yıl görev yaptım. Üç yıl Zaman’da çalıştım. Ardından İzmir’e döndüm. İki yıl Yamanlar’da, dört yıl da Malhatun Koleji’nde çalıştım. Kısaca özgeçmişim böyle.”