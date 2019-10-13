Samanyolu Haber /Gündem / '895 IŞİD'li kaçtı ' iddiası : Rojava yönetiminden acil çağrı /13 Ekim 2019 14:51

'895 IŞİD'li kaçtı ' iddiası : Rojava yönetiminden acil çağrı

Suriye'nin kuzeyine yönelik yapılan harekatta IŞİD'lilerin de kaldığı Ayn İsa kampının bombalandığı belirtildi.

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Ayn İsa’daki kampta tutulan 895 IŞİD’li kaçtı. Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, BM, Uluslararası Koalisyon, Arap Birliği, Avrupa Birliği ve tüm insan hakları örgütlerine “acil müdahale” çağrısında bulundu.
MA'nın haberine göre Bölgedeki kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, kamptan 895 IŞİD’li kaçtı. IŞİD’lilerin kamptan ve çevresinden ele geçirdikleri silahlarla Halidiye köyüne kaçtıkları iddia edildi. Kamptan kaçanların büyük çoğunluğunun IŞİD’li tutuklular ve aileleri olduğu paylaşıldı.

IŞİD’lilerin Halidiye köyünde Demokratik Suriye Güçleri’ne (SDG) yönelik saldırıya geçtiği ve Uluslararası Koalisyona ait uçakların köy üzerinde uçuş yaptığı belirtildi. Uçakların henüz bir müdahalede bulunmadığı öğrenilirken, kamp içinde de silahlı IŞİD’lilerin olduğu bilgisi aktarıldı.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi de, Ayn İsa’da IŞİD’lilerin tutulduğu kamptan bazılarının kaçtığını duyurdu. Özerk Yönetim, “BM Güvenlik Konseyi’nde yer alan tüm devletler, DAİŞ’e karşı oluşturulan Uluslararası Koalisyon, Arap Birliği, Avrupa Birliği ve tüm insan hakları örgütleri bir krizin yaşanmaması için acil müdahalede bulunulmalı” çağrısı yaptı.

Bölgelerine yönelik saldırılar sonucu IŞİD’in yeniden canlandığına işaret eden Özerk Yönetim, “Bu durumun etkisi sadece Suriye’de sınırlı kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

SDG Sözcüsü Mustafa Bali de sosyal medyadan yaptığı açıklamada kampta kalan IŞİD'lilerin neredeyse tamamının kaçtığını duyurdu.
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