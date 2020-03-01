8'de 8 galibiyet!

Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.





Galatasaray'ın galibiyet golleri 3. dakikada Donk, 33 ve 69. dakikalarda Radamel Falcao kaydetti. Süper Lig'de son 8 maçını kazanan Galatasaray, puanını 48 yaptı. Gençlerbirliği ise 27 puanda kaldı.





MAÇTAN DAKİKALAR





3. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun sağdan ortasında Flavio'nun altıpas gerisinde tek vuruşunda top az farkla yandan kornere gitti.





Sağdan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde yükselen Donk, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0





28. dakikada Seri'nin soldan kullandığı faulde Falcao'nun altıpas gerisinde uygun durumda kafayla vurduğu top kaleci Nordfeldt'ta kaldı.





34. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Feghouli'nin pasıyla sağdan savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Mariano, bekletmeden pasını altıpas gerisine hareketlenen Falcao'ya aktardı.





FALCAO FARKI 2'YE ÇIKARDI





Kolombiyalı futbolcu, yerden gelen meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0





53. dakikada Flavio, uzak mesafeden kullandığı faulde meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Muslera, sağına gelen ve köşeye giden topu uzanarak son anda kornere çeldi.





54. dakikada Taylan Antalyalı'nın baskı yaptığı Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt'in kısa düşen vuruşunda yay içinde topu alan Falcao, ceza sahasına girer girmez şutunu attı ancak savunmadaki Flavio meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.





62. dakikada Mariano'nun pasıyla ceza sahasının sağında buluşan Feghouli, pasını yerden altıpasa gönderdi.





Buraya hareketlenen Falcao, meşin yuvarlağa dokunamayınca takımı adına önemli bir pozisyondan yararlanamadı.





YİNE FALCAO YİNE GOL





69. dakikada ev sahibi ekip 3-0'lık üstünlük kurdu. Onyekuru'nun soldan pasında ceza sahası yayının solunda topla buluşan Feghouli, rakibini çalımlamak isterken Flavio'ya çarpan meşin yuvarlak altıpas gerisine hareketlenen Falcao'nun önünde kaldı.





Kolombiyalı oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0





80. dakikada sarı-kırmızılılar oyuna yaklaşık 15 saniye önce giren Andone ile gole çok yaklaştı. Sağdan atılan uzun pasa hareketlenen Onyekuru, ceza sahası içi sol çaprazda meşin yuvarlakla buluştu.





Bu oyuncu, pasını yerden kale önüne koşu yakan Andone'ye aktardı. Rumen futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.





Müsabaka Sarı-Kırmızılı takımın 3 farklı galibiyeti ile sona erdi.