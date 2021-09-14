9 buçuk aydır kayıp olan Hüseyin Küçüközyiğit bulundu

Kızı attığı tweet mesajıyla konuyu duyururken babasıyla henüz görüşemediğini de belirtiyor.
Eski Başbakanlık raportörü olan Hüseyin Galip Küçüközyiğit, hakkında açılan davada yargılama sonrası 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Dosyası istinafta olan Küçüközyiğit, ileri derecede İngilizce, Almanca; orta seviyede ise Arapça biliyordu. İhraç edildikten sonra ailesinin geçimini çevirmenlik yaparak sağlıyordu.
29 Aralık 2020'de aracıyla birlikte kaybolan Küçüközyiğit'in hayatından endişe edilirken Emniyet ve savcılık kaybolma vakasını incelememiş, kasıtlı olarak süreci yavaşlatmıştı. Kaçırıldığı kesinleşen Küçüközyiğit'in kızı, 9 ayı aşan mağduriyeti dünyaya duyurmak için çabalıyordu.