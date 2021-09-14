9 buçuk aydır kayıp olan Hüseyin Küçüközyiğit bulundu

Kızı attığı tweet mesajıyla konuyu duyururken babasıyla henüz görüşemediğini de belirtiyor.





Eski Başbakanlık raportörü olan Hüseyin Galip Küçüközyiğit, hakkında açılan davada yargılama sonrası 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Dosyası istinafta olan Küçüközyiğit, ileri derecede İngilizce, Almanca; orta seviyede ise Arapça biliyordu. İhraç edildikten sonra ailesinin geçimini çevirmenlik yaparak sağlıyordu.





