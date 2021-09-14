Samanyolu Haber /Gündem / 9 buçuk aydır kayıp olan Hüseyin Küçüközyiğit bulundu /14 Eylül 2021 11:09

9 buçuk aydır kayıp olan Hüseyin Küçüközyiğit bulundu

29 Aralık 2020 tarihinden bu yana haber alınamayan Eski Başbakanlık raportörü KHK’lı Hüseyin Galip Küçüközyiğit bulundu.

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Kızı Nursena Küçüközyiğit'in aylardır sesini duyurmak için mücadele ettiği Hüseyin Galip Küçközyiğit'in cezaevine konulduğu dün akşam ailesine bildirildi.

Kızı attığı tweet mesajıyla konuyu duyururken babasıyla henüz görüşemediğini de belirtiyor.



Eski Başbakanlık raportörü olan Hüseyin Galip Küçüközyiğit, hakkında açılan davada yargılama sonrası 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Dosyası istinafta olan Küçüközyiğit, ileri derecede İngilizce, Almanca; orta seviyede ise Arapça biliyordu. İhraç edildikten sonra ailesinin geçimini çevirmenlik yaparak sağlıyordu. 

29 Aralık 2020'de aracıyla birlikte kaybolan Küçüközyiğit'in hayatından endişe edilirken Emniyet ve savcılık kaybolma vakasını incelememiş, kasıtlı olarak süreci yavaşlatmıştı. Kaçırıldığı kesinleşen Küçüközyiğit'in kızı, 9 ayı aşan mağduriyeti dünyaya duyurmak için çabalıyordu.
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