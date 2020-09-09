Samanyolu Haber /Gündem / 9 büyük ilaç şirketinden korona aşısı satışıyla ilgili açıklama /09 Eylül 2020 14:16

9 büyük ilaç şirketinden korona aşısı satışıyla ilgili açıklama

Koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan 9 küresel ilaç şirketi, bilimin yanında durduklarını ‘etkinliği ve güvenliği titizlikle kanıtlanana kadar’ hiçbir aşıyı piyasaya sürmeyeceklerini deklare etti.

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Dünya geneli Kovid-19 aşı araştırmaları tüm hızıyla devam ederken önde gelen 9 ilaç şirketi dikkat çeken bir açıklama yaptı. Aralarında Pfizer, Modena ve AstraZeneca gibi etkin aşı geliştirme ihtimali yükseklerin de yer aldığı şirketler, ‘kapsamlı ve yüksek kaliteli klinik testlerin’ sonuçlarına göre hareket edeceklerini kaydetti. ABD Gıda ve İlaç Kurumu gibi düzenleyici birliklerin yönlendirmesine uyacaklarını vurguladı.

ABD BAŞKANI TRUMP BAŞKANLIK SEÇİMLERİ ÖNCESİ HAZIR OLABİLİR DEMİŞTİ

Açıklamanın ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı konuşmalarında, 3 Kasım’daki başkanlık seçimleri öncesi aşı çalışmalarının tamamlanıp kullanıma hazır hâle gelebileceğini ifadesi sonrası yapılması da dikkatlerden kaçmadı. Trump’ın sözleri, kimi insanlarınca aşı geliştirme sürecinin siyasileştirilmesi şeklinde yorumlanıp eleştirilere yol açmıştı.
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