9 gollü maçta turlayan Trabzonspor oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Molde'ye penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Trabzonspor, play-off turuna yükseldi.
Norveç'teki karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatmalara gidildi.
Trabzonspor'un golünü 57. dakikada Edgar Ie kaydetti.
Molde'nin golünü 90+7'de Björn Sigurdarson attı.
Uzatma dakikalarında gol olmayınca penaltılara gidildi.
Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Trabzonspor tur atladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Serie A ekibi Roma ile eşleşti.
Trabzonspor ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma arasındaki maçlar 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.