9 ildeki yeni nefret operasyonunda 41 gözaltı

15 Temmuz sonrası Hizmet Hareketi gönüllülerine karşı yürütülen nefret operasyonları ara vermeden devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 41 kişinin daha 9 ayrı ildeki operasyonlarla gözaltına alındığını açıkladı.





Hocaefendi’nin vefatının ardından Yerlikaya yaptığı açıklamada, herhangi bir gevşeme göstermeden hukuksuz nefret operasyonlarını sürdürdüklerini ilan etmişti. Bu sefer Ankara, İstanbul ve Kayseri merkezli Muş, Bursa, Aydın, İzmir, Ordu ve Tekirdağ’da ‘Kıskaç 31’ismini verdikleri ev baskınlarında 41 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.





TR724'te yer alan habere göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Türkiye aleyhine verdiği binlerce hak ihlali kararına rağmen nefret operasyonlarını sürdürmekle övünen Yerlikaya’nın X hesabından paylaşılan videoda polis ekipleri elini kolunu sallayarak evlerin kapı zilini çalıp 'sözde terör’ operasyonu yaptığı dikkatlerden kaçmadı.