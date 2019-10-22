9 kişinin ölümüyle sonuçlanan yüksek hızlı tren hattında hâlâ sinyalizasyon yok!

Ankara’da 2018 yılında dokuz yurttaşın ölümüne neden olan Ankara Marşandiz İstasyonu’ndaki YHT faciasının ardından başlatılan sinyalizasyon çalışması hâlâ tamamlanmadı. Ayrıca Nisan 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gösterişli bir tören ile açılan Başkentray Projesi kapsamındaki Sincan-Kayaş Banliyö Hattı’nda da sinyalizasyon sistemi olmadığı belirtildi.





2018’DE FACİA YAŞANDI

Ankara-Konya seferini yapan YHT, 13 Aralık 2018’de Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu’nda yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpışmıştı. Dokuz kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin de yaralandığı faciaya ilişkin rapor hazırlayan Birleşik Taşımacılık Sendikası, sinyalizasyon sistemi olmadığını açıklamıştı. Hattın bir ay kullanıma kapatılarak sinyalizasyon çalışması başlatıldığı duyuruldu.





Ancak BirGün’den Burcu Cansu’nun haberine göre; aradan geçen sekiz aya karşın sinyalizasyon çalışmasının tamamlanmadığı açığa çıktı.





Birleşik Taşımacılık Sendikası Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet Eroğlu, “Sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan yolcu taşımaya devam edilmesi yeni facialara davetiye çıkarıyor” dedi.





Eroğlu, Sincan-Kayaş Banliyö Hattı’nda da sinyalizasyon olmadığını belirtti.