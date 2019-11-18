Samanyolu Haber /Ekonomi / 9 metrekarelik dükkân dudak uçuklattı /18 Kasım 2019 17:48

9 metrekarelik dükkân dudak uçuklattı

Tarihi Kapalıçarşı'da kullanım alanı 9,20 metrekare olan dükkân, 12 milyon TL bedel üzerinden açık artırma ile satışa çıkartıldı.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 12 milyon TL'ye açık artırma ile satışa çıkarılan 9 metrekarelik dükkânın kime ait olduğu ortaya çıktı. 

Sema, Güneş, Ufuk ve Tarık Serengil kardeşlerin anlaşmazlık sonucu mahkemelik olduğu öğrenildi. 

Tarihi Kapalıçarşı'da kullanım alanı 9,20 metrekare olan dükkân, 12 milyon TL bedel üzerinden açık artırma ile satışa çıkartıldı. 

DÖRT KARDEŞ İHTİLAFA DÜŞÜNCE...

Kapalıçarşı'nın Beyazıt Kapısı'na yakın bulunan dükkan Sema, Güneş, Ufuk ve Tarık Serengil kardeşler arasındaki ihtilaf sebebiyle mahkeme kararıyla ihaleyle satışa çıktığı öğrenildi. 

Avukat Ali Kemal Söbücovalı, “Dört kardeşin anlaşamadığı davada bu tür satış organizasyonuna gidilmektedir. Biz buna hukukta 'ortaklığın giderilmesi davası' diyoruz. Hissedarlardan herhangi birisi hâkimin müdahalesini talep ederek satışa endeksli bir talepte bulunabiliyor." dedi. 

İstanbul Kapalıçarşı tarihinde dükkân fiyatlarında yeni bir rekor kırılacak.

"Bu müdahalede aynen taksim dediğimiz gayrimenkulün paylaştırılmasını mümkünse ayni olarak sağlıyor." diyen Söbücovalı, "Mümkün değilse gayrimenkulün satılarak bedelinin paylaştırılmasını talep ediyor. Burada ortaklar arasında bir anlaşmazlık söz konusu." diye konuştu. 

İhale ile satış kararını İstanbul 6'ncı Sulh Hukuk Mahkemesi vermişti.
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