"9 milyar dolar yakıldı"

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Nebati, doların yaşadığı düşüşe ilişkin yaptığı değerlendirmede kimsenin dolara müdahale etmediğini öne sürmüştü.



Nebati, 20 Aralık günüyle ilgili, "Cumhurbaşkanımızın konuşmasından sonra döviz düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum, arkadaşlara sordum biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl? Harika. 20 Aralık büyük bir geceydi" dedi.



CHP Tekirdağ Milletveki ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Bakan Nebati'nin sözlerine Twitter hesabından şöyle tepki gösterdi:



-Ya arkadaşlar biz bir şey yaptık mı? -Hahaha... -Yok efendim. -Lan nasıl? Harika! Muhteşem bir şey! -Çünkü orada kurumlar yok" Şu rezaletin sergilenmesi için TCMB'nin arka kapısından, TCMB'ye ait olmayan 9 milyar $ yakıldı. Siz çok eğlendiniz. Millet de sizinle eğlenecek.''