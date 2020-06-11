Samanyolu Haber /Ekonomi / 9 milyar euro da yetmedi! /11 Haziran 2020 13:57

9 milyar euro da yetmedi!

Alman hükûmeti tarafından 9 milyar euro (69 milyar TL) tutarında destekle kurtarılan hava yolu şirketi Lutfthansa, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının sebep olduğu zararı azaltmak için 22 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

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Alman havacılık devi Lufthansa'dan işten çıkarılacak 22 bin kişinin çoğunun Almanya'da olduğu belirtildi. Şirket atıl vaziyette kalan 100 uçağı da elden çıkaracak.

Lufthansa açıklamasında, "Hava taşımacılığı sektöründe talepte toparlanma öngörülebilir gelecekte olmayacak." ifadelerini kullandı.

Havayolunun insan kaynakları müdürü Michael Niggemann, "Eğer personel maliyetini azaltamazsak krizden çıkışımız zor olacak." diye konuştu.

2023'TEN ÖNCE TOPARLANMA ZOR

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 10 Haziran'da yaptığı açıklamada havayollarına olan talebin 2023'e kadar toparlanamayacağını belirtmişti. 

2020 yılında havayolu sektöründe gelir kaybının 84 milyar doları geçebileceği belirtiliyor.
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