9 milyar euroluk paket askıda!

Alman hava yolu şirketi Deutsche Lufthansa AG'nin teftiş kurulu, Avrupa Birliği'nin (AB) taleplerin şirketin krizden çıkabilmesini aksatabileceğini kaydederek, Almanya hükûmetinin 9 milyar euro (9,9 milyar dolar) kurtarma paketine dair kararını erteledi.





Lufthansa, şimdilik paket üzerinde çalışacaklarını ve onaylanması için acil bir hissedarlar oylaması çağrısında bulunmayacaklarını kaydetti.





Lufthansa, AB'nin Alman kalkış ve iniş slotlarını bırakmasına dair şartlarının Frankfurt ve Münih'teki uçuş merkezlerini zayıflatacağını belirtti.





KURTARMA ŞARTLARINI MASAYA YATIRDI





Lufthansa, Çarşamba günü yaptığı açıklamasında, sonuçta oluşan ekonomik hasar ve bunun yanında istikrar fonlarının geri ödeme gerekliliği ve aynı zamanda muhtemel alternatif senaryoların "yoğun bir şekilde analiz edilmesi" gerektiğini kaydetti.





Ancak kurul halen kurtarma planını "şirketin ödeme gücünü sürdürebilmesi için yegane uygulanabilir alternatif" olduğunu düşünüyor.





Lufthansa hisseleri bu haberin ardından erken saatlerdeki kazançlarının bir kısmını geri verdi. Hisseler Frankfurt saati ile 15:18'de yüzde 6 yukarıda, 9,79 euro seviyelerinde seyrediyordu.