Samanyolu Haber /Ekonomi / 9 milyon müşterinin bilgileri çalındı /19 Mayıs 2020 15:09

9 milyon müşterinin bilgileri çalındı

EasyJet bilgisayar korsanlarının bilgileri çalınan 9 milyon kişiden 2 bin 208'inin kredi kartı bilgilerine de ulaştığını bildirdi.

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Britanya merkezli hava yolu şirketi EasyJet, "çok sofistike" bir siber saldırıya uğradığını ve 9 milyon müşterisinin kişisel bilgilerinin çalındığını duyurdu.

Bugün yapılan açıklamada müşterilerin e-posta adreslerine ve seyahat bilgilerine ulaşıldığını bildirdi. EasyJet, bilgileri çalınan her müşteriye ulaşacağını bildirdi.

2 BİN 208 KİŞİNİN KREDİ KARTI BİLGİLERİ DE ÇALINDI

Hava yolu şirketi, bilgisayar korsanlarının bilgileri çalınan 9 milyon kişiden 2 bin 208'inin kredi kartı bilgilerine de ulaştığını bildirdi. Şirket, kredi kartı bilgileri çalınan müşterilerle temas kurdu.

EasyJet, çalınan bilgilerin kötüye kullanıldığıyla ilgili bir bilgiye ulaşmadıklarını bildirdi. 
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