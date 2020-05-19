9 milyon müşterinin bilgileri çalındı

Britanya merkezli hava yolu şirketi EasyJet, "çok sofistike" bir siber saldırıya uğradığını ve 9 milyon müşterisinin kişisel bilgilerinin çalındığını duyurdu.





Bugün yapılan açıklamada müşterilerin e-posta adreslerine ve seyahat bilgilerine ulaşıldığını bildirdi. EasyJet, bilgileri çalınan her müşteriye ulaşacağını bildirdi.





2 BİN 208 KİŞİNİN KREDİ KARTI BİLGİLERİ DE ÇALINDI





Hava yolu şirketi, bilgisayar korsanlarının bilgileri çalınan 9 milyon kişiden 2 bin 208'inin kredi kartı bilgilerine de ulaştığını bildirdi. Şirket, kredi kartı bilgileri çalınan müşterilerle temas kurdu.





EasyJet, çalınan bilgilerin kötüye kullanıldığıyla ilgili bir bilgiye ulaşmadıklarını bildirdi.