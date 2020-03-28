9 Numaralı Rapor!

Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Selim Badur, yeni tip Koronavirüs’e (Covid-19) karşı dünya genelinde başlatılan eve kapanma uygulamasının 2021 yılına kadar aralıklarla devam edebileceğine dair bir rapor açıklandığını söyledi.





Açık Radyo’da yayınlanan "Korona Günleri" isimli program serisinde konuşan Badur, İngiltere’deki Imperial College tarafından matematiksel bir model üzerinden hesaplamalar yapıldığına işaret etti.





"2021 YILINA KADAR DEVAM EDEBİLİR!"





Badur, İngiltere’de bulunan Imperial College tarafından Covid-19 üzerine hazırlanan 9 numaralı raporla, eve kapanmaların aralıklarla devam edeceğinin belirtildiğini dile getirdi.





Badur, “Matemetiksel bir model ile hazırlanan bu rapor ile biriken vakalar ve tibbi yardım gerektiren komplike vak'aların, sağlık sistemini tehdit altında tutmayacak bir düzeye inmesine bağlı olarak, eve kapanma uygulamalarının 2021 yılının kasım ayına kadar devam edeceği tespit edildi.” dedi.





Badur, negatif çıkan testin birkaç gün sonra pozitif çıkabileceğine işaret ederek, "Hastalığın semptomlarını gösterenlere test yapmanız lazım. Bugün tespit edilen bir pozitif hastanın çevresindekilere test yapabilirsek bu en doğru yaklaşım olur.” ifadelerini kullandı.







TUZLU SU, SOĞAN VE SARIMSAK FAYDALI MI?





Badur, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) hazırladığı rapora göre sanıldığının aksine tuzlu su, soğan ve sarımsağın Koronavirüs'e karşı herhangi bir etkisi olmadığını söyledi.





Aynı raporda havaların ısınması ile birlikte salgının da azalacağına yönelik beyanlara da değinildiğini belirten Badur şunları kaydetti: “Raporda havalar ısınınca enfeksiyonların görülmesi azalır mı? sorusuna yönelik herhangi bir bulgu olmadığını, aynı şekilde kar ve soğuğun da etkili olmayacağını belirtiyorlar.”





Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Selim Badur; tuzlu su ve soğanın Koronavirüs'e karşı herhangi bir etkisi olmadığını söyledi.





"Unutmayalım ki solunum enfeksiyonlarında ikinci dalga geldiğinde daha ölümcül olabilir. İkinci dalganın ne zaman nasıl geleceği bilinmez.” diyen Badur, Güney Kore’nin hastaları kendi içinde ayırdığı ve bunlara farklı yaklaşımlar geliştirdiği için salgınla mücadelede başarılı olduğunu söyledi.





Badur, G. Kore’de hastaların 4’e ayrıldığını, birinci grupta temaslı, fakat semptom göstermeyen, ikinci grupta hafif vak'alar, diğerlerinin de ağır ve kritik vak'alar şeklinde olduğuna işaret etti.





