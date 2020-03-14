Samanyolu Haber /Gündem / 9 ülkedeki Türkler dönebilecek /14 Mart 2020 20:50

9 ülkedeki Türkler dönebilecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ölümcül Corona virüsüyle mücadele kapsamında uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerin 17 Mart saat 24:00'a kadar Türkiye'ye dönüş yapabileceğini açıkladı.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz 17 Mart 2020 Saat 24:00’a kadar ülkemize dönüş yapabilecek.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca bir kişinin sorusu üzerine Kıran, şunları belirtti:

* Yerli havayolu işletmelerimiz bu ülkelere yolcu uçuşu düzenleyebiliyor ancak uçuşların dönüşü boş oluyordu.

* Şimdi öğrenci ve turistlerimiz bu uçaklarla geri dönebilir.

* Tabii dönüşte gerekli tedbirleri almak koşuluyla.

* THY ve ilgili havayolu şirketleriyle temasa geçebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 08.00’den itibaren Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda’dan Türkiye’ye yolcu girişlerinin tüm hudut kapılarından durdurulduğunu açıklamıştı.

Bakanlık, Türkiye’den de bu ülkelere seyahatlerin geçici olarak durdurulduğunu belirtmişti.

DSÖ PANDEMİ İLAN ETMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cenevre'deki genel merkezde Corona virüsü (Covid-19) gündemiyle basın toplantısı gerçekleştirmişti.

Çin dışında vaka sayının 13 kat arttığını ifade eden Ghebreyesus, Corona virüsü için, kıta ve tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen “Pandemi” olarak nitelendirme kararını aldıklarını açıklamıştı.

Ghebreyesus, örgüt olarak salgını 24 saat boyunca izlendiğini dile getirerek, “Hem virüsün yayılma ve şiddetinden hem de virüse karşı yeterince harekete geçilmemesinden derin endişe duyuyoruz. Bundan dolayı Covid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilmesi değerlendirmesini yaptık” şeklinde konuşmuştu.
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