Herkesi şaşırttı: 9 yaşındaki çocuğun IQ seviyesi Einstein ve Hawking'le aynı çıktı

Meksika’da yaşayan 9 yaşındaki Michelle Alejandra Arellano Guillen, bilim dünyasında şaşkınlığa sebep oldu.





Meksika’nın güneydoğusundaki Tuxtla Gutierrez’te yaşayan 9 yaşındaki kız çocuğunun IQ testinden aldığı sonuç uluslararası kamuoyunda hem şaşkınlık ve heyecana sebep oldu.





CNN’in İspanyolca yayın yapan platformunda yer alan haberde 9 yaşındaki Michelle’in IQ’sunun 158 olduğu tespit edildi. Alman bilim insanı Albert Einstein ve İngiliz bilim insanı Stephen Hawking’in IQ seviyesiyle eş değer olan bu oran gündeme bomba gibi düştü.





Henüz eğitimine devam eden 9 yaşındaki Michelle, bir aktrist ve deniz biyoloğu olmak istediğini söylerken, otizmli çocuklara yardım etmek ve kanserle mücadeleye katkı sağlamak istediğini de dile getirdi.







Anne ve babası cerrah olan Michelle, “Ben annem ve babam gibi insan hayatını kurtarmak istiyorum” dedi. Henüz 9 yaşında olmasına rağmen İspanyolcanın yanı sıra İngilizce, Fransızca, Almanya, İtalyanca konuşabilen Michelle’in, İngilizce’yi 1.5 yaşındayken babasından öğrendiği de belirtildi.





Kızlarının IQ testinden çıkan sonuca şaşırdıklarını söyleyen ebeveynleri, “Onun farklı bir öğrenme hızı olduğu için geleneksel okullardan ziyade özel bir okula yazılmasını istiyoruz” dedi.