9 yaşında elektrik mühendisi olacak!

Mart ayında Eindhoven Teknik Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği eğitimini başlayan 9 yaşındaki Laurent Simons 2019 yılı bitmeden lisans eğitimini tamamlayarak "dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını" elde edeces.





Lisans derecesi için son projesi üzerinde çalışan Simons en az 3 yılda tamamlanması gereken elektrik mühendisliği eğitimini bir yıldan kısa bir süre içinde tamamlayacak.





"EN GEÇ MEZUN" UNVANININ YENİ SAHİBİ OLACAK





Şu anda dünyanın en genç üniversite mezunu unvanını elinde tutan kişi, 10 yaşında ABD'deki University of Alabama'dan mezun olan Michael Kearney.





En genç üniversite mezunu unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini alacak olan Laurent Simons, Belçika'nın Oostende şehrinde doğdu.





BBC Türkçe'nin haberine göre babası Alexander'in, "Annesinin karnındayken beyninde bir şeyler yanlış gitmiş olmalı. Neyse ki olumlu anlamda." dediği Laurent, 6 yaşında liseye başladı.





MATEMATİK BİLİMLERİ ÜZERİNE DİPLOMASI VAR





IQ seviyesi 145 olan Laurent, okulda sıkıldığı için Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir araştırma projesine başladı.





8 yaşında Belçika'nın Brugge şehrinde matematik bilimleri üzerine lise diploması alan Laurent, ailesi ile birlikte Hollanda'ya taşındı.





ABD'deki Stanford ve Fairfield üniversitelerinin üstün yetenekli çocuklar için açtığı kurslara katılan Laurent, gittiği her yerde, "en küçük öğrenci" oldu.





Eğitim hayatının 3'üncü yılında üniversite diploması alacak olan Laurent, diğer öğrencilerin 10 haftada ustalaştığı bir konuyu, bir hafta içinde halledebiliyor.





NORMAL BİR ÇOCUK GİBİ OYUNLARA BAYILIYOR





Laurent Simons, okul hayatı dışında normal bir çocuk gibi yaşıyor.





Hafta sonları en büyük eğlencesi, büyükannesinin köpekleri ile oynamak. Köpeklerden söz edince gözleri parlıyor.





Baltus'a göre Laurent, muhteşem bir beyin yapısına sahip ve "deli gibi bir hızla" öğreniyor.





Bunun fotoğrafik bir hafızadan fazla olduğunu söyleyen Hollandalı Profesör, "Uzun meslek hayatımda tanıdığım en zeki öğrenciden üç kat daha zeki. Bir yetişkin öğrencinin asla ulaşamayacağı bir düzeye çıkıyor." diyor.





Laurent, Eindhoven Teknik'teki laboratuvarların, normal okuldan daha eğlenceli olduğunu düşünüyor. Elektrik mühendisliği alanında bir şeyler icat etmenin kendisini mutlu ettiğini söylüyor.





İNSAN ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN ÇALIŞACAK





Bundan üç yıl önce Belçika medyasına verdiği mülakatta kalp cerrahı ya da astronot olmak istediğini söyleyen Laurent, artık sadece kalp üzerinde ihtisas yapmak istiyor.





Bir bilim insanı olarak kalp rahatsızlıklarını gidermenin yanı sıra, insan ömrünü uzatan çalışmalar yapmak istiyor. Bu sayede, kalp hastası olan büyükbaba ve büyükannesine yardım edebileceğini düşünüyor.





Kısa bir süre sonra Eindhoven Teknik Üniversitesi'nden mezun olacak olan Laurent'in anne ve babası, çocukları için ileri eğitim arayışı içinde. Bu sebebple sık sık ABD-Hollanda arasında gidip geliyorlar.





AMERİKA'DA YAŞAMAK İSTİYOR, ÇÜNKÜ...





Laurent'in gönlü de ABD'de, Kaliforniya'da yaşamaktan yana. Bunun için, Hollanda ve Belçika'nın kasvetli havasını bilenler için, oldukça kabul edilebilir bir gerekçesi var: "California'ya gitmek istiyorum. Çünkü orada hava çok güzel."