Samanyolu Haber /Gündem / 9 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kaza yaptı: 5 kişi yaralandı /23 Aralık 2024 23:46

9 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kaza yaptı: 5 kişi yaralandı

Samsun Çarşamba'da 9 yaşındaki çocuğun kullandığı iddia edilen otomobil, kamyonla çarpıştı. Korkunç kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde feci kaza medyana geldi, 9 yaşındaki sürücü dahil 3'ü ağır 5 kişi yaralandı...

Kaza saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Çarşamba ilçesi Umut Mahallesi 615. Sokak'tan Ayvacık yolu istikametine seyir halinde olan F.Ö. idaresindeki kamyon, bir düğün salonunun otoparkından kontrolsüz olarak çıkan 9 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobile çarptı.

Kazada otomobili kullanan çocuk ile araçta bulunan O.A. (35), E.A. (7), D.A. (35) ve B.A. (1) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Durumu ağır olan otomobili kullanan çocuk ile O.A. ve E.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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