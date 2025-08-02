Samanyolu Haber /Gündem / 9 yaşındaki Hilal ölüme terk edildi: İki araba kirasına eşitlenen iki insan hayatı /02 Ağustos 2025 12:49

9 yaşındaki Hilal ölüme terk edildi: İki araba kirasına eşitlenen iki insan hayatı

9 yaşındaki Hilal Büberci, beynindeki doğuştan tümör nedeniyle hayatını sürdürebilmek için kullanması zorunlu olan ve dünyada muadili olmayan akıllı kanser ilacını alamıyor.

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Bilirkişi heyeti, uzmanlar ve üniversite raporları ilacın hayati önem taşıdığını belirtirken, mahkeme “zorunlu değil” diyerek ilacın ödenmesini reddetti.

Devletin “hayat kurtaran” bu ilacı karşılamaması, sağlık sistemindeki adaletsizliği ve hükümetin öncelik tercihini gözler önüne serdi. Hilal’in durumu, Türkiye’de kanser hastalarına yönelik sağlık politikalarının acı bir örneği oldu.


Gökçer Tahincioğlu’nun T24’teki yazısına göre, devletin tüm kurumları, sadece 9 yaşındaki bir kız çocuğunun yaşamla ölüm arasındaki çizgisini oluşturan bir ilacı ödememek için seferber oldu. Beyninde doğuştan tümör bulunan Hilal Zeynep Büberci, tek gözünü kaybetti, diğer gözü ise yalnızca yüzde 5 oranında görebiliyor. Hayatta kalması, tümörün büyümesini engelleyen “Koselugo” adlı ilaca bağlı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti devleti, bu hayati ilacın bedelini karşılamayı “gereksiz” buldu.
Bilirkişi: Hayati risk doğar

Tahincioğlu’nun aktardığına göre, Ankara 3. İş Mahkemesi’nin kararı tarihe geçecek türden:

Hilal için mahkemeye sunulan doktor raporları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun onayı ve bilirkişi heyetinin “hayati risk doğar, muadili yok” görüşüne rağmen, mahkeme bu hayati ilacı “zorunlu değil” ilan etti. Üstelik tek bir gerekçe sunmadan.

Söz konusu ilaç Koselugo’nun aylık maliyeti 17 bin Euro. Hilal’in bu ilacı ne kadar süre kullanması gerektiği bilinmiyor. Annesi Selen Büberci, ilacın etkilerinin görüldüğünü, MR sonuçlarında bariz iyileşme olduğunu belirtiyor.

Ancak üç aydır ilaç temin edilemiyor. Yani Hilal, göz göre göre karanlığa ve tehlikeye terk edildi.

Tahincioğlu’nun ifadesiyle: “İki araba az kiralasanız, iki insanı kurtarabilirsiniz.”
Devlet neden var?

Hilal, görme engelliler okulunda okumaya devam ediyor. İlacı kullandığı dönemde yeniden piyano çalmaya başlamıştı. Şimdi umutları, mahkeme kararıyla ellerinden alındı.

Gökçer Tahincioğlu’nun da yazısında altını çizdiği gibi: “Devlet dediğin tam da bu ilacın parasını ödemek için var. Hamaset dolu konuşmaların içi dolsun, ballı ihaleler sürsün, nutuklar atılsın diye değil… Devlet dediğin Hilal için var.”
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