Samanyolu Haber /Gündem / 9 yıl aradan sonra mülteci sayısı düştü /05 Ekim 2020 17:44

9 yıl aradan sonra mülteci sayısı düştü

Almanya’da her yıl artan mülteci sayısı bu yıl tersine döndü. 2020 yılı ortasında 1 milyon 770 bin mülteci farklı statülerle Almanya’da yaşıyordu. 2019 yılı sonuna kıyasla ülkede yaşayan mülteci sayısı 62 bin düştü.

SHABER3.COM

‘Neue Osnabrücker Zeitung’ gazetesi, Federal İçişleri Bakanlığı’nın Sol Parti’nin soru önergesine verdiği cevaba dayandırarak yeni mülteci sayılarını yayınladı. Bakanlığın cevabına göre Almanya’da güvenli oturuma sahip 1 milyon 330 bin mülteci kayıtlı. Geçen yılın ilk yarısına kıyasla güvenli oturum statüsüne sahip mülteci sayısı da 50 bin civarında düşmüş bulunuyor. Bu mültecilerin 450 bini geçici oturma statüsü veya sığınma başvurusu sürecinde.

Bu rakamlara göre Almanya’da 2011 yılından itibaren mülteci sayısı ilk kez düşüşe geçti. Düşüşteki ana neden ise çok sayıda mültecinin koruma statüsü iptal edildi, geri alındı veya kaldırıldı. Federal İçişleri Bakanlığı sözcüsü koruma statüsünü kaybeden mültecilerin büyük çoğunluğunun Almanya’yı terk ettiğini belirtti. 2018-2019 yılları arasında Almanya’da mülteci sayısı 70 bin artarak, 1 milyon 830 bine milyona yükselmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 9 yıl aradan sonra mülteci sayısı düştü Sonraki Haber >>

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Trump hastane dışına çıktı

Trump hastane dışına çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

Avrupa’nın en büyük hapishanesi Silivri!

Avrupa’nın en büyük hapishanesi Silivri!

Gence kenti Ermenistan tarafından bombalandı

Gence kenti Ermenistan tarafından bombalandı

Eğlence parkındaki facianın görüntüleri çıktı

Eğlence parkındaki facianın görüntüleri çıktı

Alex Avrupa'yı etkiledi

Alex Avrupa'yı etkiledi

Markette facia

Markette facia

Beton kamyonunun hızı felakete yol açıyordu

Beton kamyonunun hızı felakete yol açıyordu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:49:03