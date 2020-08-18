9 yıl sonra Formula 1 yeniden Türkiye'de

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, FIA kaynaklarından aldığı bilgiyle Formula 1'in Türkiye'ye seyircili olarak döneceğini açıkladı.





Formula 1 Türkiye Grand Prix'si 13-14-15 Kasım tarihlerinde Intercity İstanbul Park pistinde yapılacak.







Türkiye’de ilk kez 2005 yılında düzenlendikten sonra 2011 yılında Türkiye’ye veda eden Formula 1 yarışları, yeniden İstanbul’a dönüyor.





KORONAVİRÜS İPTALLERİ ETKİLİ OLDU





Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan "Spor Saati" programında, Federation Internationale D’Automobile (FIA) kaynaklarından aldığı bilgiyi aktardı.





“Kasım ayının 3'üncü haftasında Formula 1 Yarışı seyircili olarak İstanbul’da yapılacak." diyen Altaylı’nın "Yüzde 99,9 tamam." şeklinde açık kapı bıraktı.





Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı yayın sırasında Fatih Altaylı’ya “Tarih netleşti.” dedi





TARİH DE BELLİ OLDU





Formula 1 Türkiye Grand Prix’si 13-14-15 Kasım günlerinde İstanbul’da Intercity İstanbul Park Pistinde yapılacak.





Bu kez kamu finansmanı olmadan, tamamen Intercity’nin girişimleri ve finansmanı ile Türkiye’ye gelecek olan Formula 1’in İstanbul’daki yarışı bu yıl seyircili olarak yapılacak 4 yarıştan biri olacak.





Koronavirüs salgını şartlarında bir değişiklik olmaz ise sosyal mesafe kurallarına uygun bir biçimde seyirci alınması planlanıyor.





Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak’ın hafta içinde açıklama yapması bekleniyor.