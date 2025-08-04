“9 yıldır mahkemeye gelip ifade vermenizi bekliyorum”

Bugün Sincan Cezaevi duruşma salonlarındaydım. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk konuştu. Neden konuştu? Çünkü Genelkurmay Çatı davası Yargıtay’da bozulmuştu, tekrar yerel mahkemeye gelmişti ve bu yüzden Akın Öztürk tekrar bugün konuştu. Çok önemli şeyler söyledi.





Akın Öztürk Darbe gecesi hiçbir şeyden haberinin olmadığını ve Abidin Ünal tarafından arandığını 23.47’de ve kendisinin Akıncılar’a gönderildiğini ifade etti. Sabaha kadar Hulusi Akar’la birlikte olduğunu ve darbe teşebbüsünde bulunanlara, “Siz manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz? Bu teşebbüsten vazgeçin.” dediğini ifade etti ve büyük bir hayal kırıklığı içindeydi.





Öğrendiğimize göre Yaşar Güler ve Hulusi Akar gizli bir celsede ifade vermişler. Bugün en çarpıcı söz şuydu; Akın Öztürk bir meydan okudu ve şunu söyledi: “Hulusi Akar ve Yaşar Güler! 9 yıl geçti ama sizden hala şu mahkemeye gelip gerçekleri açıklamanızı bekliyorum. Sizden bunu hala bekliyorum.” dedi.





Bütün bunlar olurken Akın Öztürk, sivil kıyafetli. Üzerinde tişört, ayağında terlik var.









Yaşar Güler’i ben kurtardım





6 yıl sonra anlamışlardı; ‘1 Numara’ değilmiş!

Yeniden görülen Genelkurmay Çatı Davasında konuşan Orgeneral Akın Öztürk, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hâlâ dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve darbecilerin elinden kurtardığı dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler’in mahkemeye gelip ifade vermesini beklediğini söyledi: “Hulusi Akar ve Yaşar Güler! 9 yıl geçti ama sizden hâlâ şu mahkemeye gelip gerçekleri açıklamanızı bekliyorum. Sizden bunu hâlâ bekliyorum.”Yargıtay’ın kısmi bozma kararından sonra görülen Genelkurmay Çatı Davası, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi içindeki duruşma salonunda görülüyor. Bugünkü duruşmaya insan hakları savunucusu ve DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da katıldı. Gergerlioğlu, 15 Temmuz’un aydınlatılması için çaba sarf eden belki de tek milletvekili…Bugünkü duruşmada ‘darbenin 1 numarası’ olmakla suçlanan dönemin YAŞ Üyesi Orgeneral Akın Öztürk dinlendi. Hem kendisinin hem de görgü tanıklarının ifadelerine göre Öztürk’ün darbeden haberi bile yoktu! Daha sonra ortaya çıkan görüntüler de bunu doğruluyordu. Akıncılar’a da dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve yine dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın isteği üzerine ‘darbecileri vazgeçirmek’ için sivil kıyafetlerle gelmişti. Ayağında ayakkabı bile yoktu, terlik vardı. Zira tatilden dönmüştü. 15 Temmuz gecesi ise kızının evinde, torunuyla oyun oynuyordu…Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun aktardığına göre Öztürk, bugünkü duruşmada, aradan 9 yıl geçmesine rağmen hala darbecilerin elinden kurtardığı Yaşar Güler ile kendisinin emriyle Akıncılara gittiği sabit olan dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın gelip mahkemede ifade vermesini bekliyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu, duruşmada yaşananları şöyle aktarıyor:Ben Yaşar Güler’e Meclis’te ‘Seni 15 Temmuz gecesi, sabaha karşı darbecilerin elinden Akın Öztürk kurtarmış. Görüntüleri var. O seni kurtardığı zaman, ‘Akın Paşam senin geleceğini biliyordum’ demişsin. Ne diyorsun buna dediğimde sessiz kalmıştı. Günün sorusu bu; sabaha kadar Akın Öztürk’le birlikte olan Hulusi Akar ve Yaşar Güler, acaba mahkemeye gelip ifade verecekler mi?”15 Temmuz’un ‘1 Numarası’ olmakla suçlanan dönemin YAŞ Üyesi Orgeneral Akın Öztürk’ün ‘darbeci’ olduğu iddiasının en önemli delili Mehmet Şanver’in kızının düğününe katılmamış olmasıydı. Rejime göre sadece 1 yıl önce emrinde 500’den fazla uçak ve binlerce asker varken darbe yapmayı düşünmeyen Öztürk, emeklilik işlemlerini başlattıktan 6 ay sonra ‘darbe’ yapmaya karar vermişti!Ancak eldeki deliller ve olayın bizzat şahidi olan general ve subayların ifadeleri Akın Öztürk’ün bırakın darbenin bir numarası olmayı, 15 Temmuz’dan haberi bile olmadığı iddiasını güçlendiriyor. Akın Öztürk’ün ‘darbe girişiminden’ 22.35’te haberi oluyor… Yani olaylar başladıktan iki saat sonra!Tanıkların tamamının ifadesine göre Akın Öztürk, 15 Temmuz gecesi dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından Akıncı Üssü’ne çağırılıyor. Bir süre televizyondan gelişmelerini takip ediyorlar. Ardından Hulusi Akar, Akın Öztürk’e dönerek, “Ya Akın git şunlarla bir konuş ya! Şu işi bitirsinler.” diyor: “Ben de dışarı çıktım. 143. Filoda olduklarını öğrendim. Genelkurmay Başkanı’nın emirlerini hiç değiştirmeden aynen ilettim kendilerine. Yapılan işin yanlış olduğunu, bu zamanda böyle şeylerin kabul görmeyeceğini söyledim. Müspet veya menfi bir tepki almadım.”Akın Öztürk, kendisinin darbeye kalkışanları ‘vazgeçirmek’ için çabaladığını söylüyor. O gün orada bulunan general ve albaylar da bu savunmayı doğruluyor. Akıncı Davası’nda ifade veren Mehmet Alkır, “Akın Öztürk bağırarak ‘bu devirde böyle şeyler olur mu? Yaptığınız iş yanlış! Bu işe son verin!” dediğini anlatıyor. Yine Akıncı iddianamesinde yer alan Mustafa Barış Avıalan, (geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti) 18 Temmuz tarihindeki ifadesinde, Öztürk’ün arabuluculuk yapmaya çalıştığını, rütbeli subaylara ‘bu işi sonlandırmalarını söyleyip, vermek istedikleri mesaj ne ise zaten verildiğini’ söylediğini belirtiyor. Hakan Evrim de ifadesinde Akın Öztürk’ü Genelkurmay Başkanı’nın çağırdığını, Öztürk’ün yanlarına geldiğini ve kaosun durdurulması için birlikte çaba sarf ettiklerini söylüyor. Akın Öztürk’ün ‘darbecileri vazgeçirmeye çalıştığına’ dair benzer çok sayıda isim ve ifade var.Genelkurmay Karargah’ın da rehin alınan dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler’i kurtaran kişi de Akın Öztürk, Abidin Ünal’a makam otomobilini tahsis eden kişi de…Ayrıca Yurtta Sulh Konseyi içerisinde yer aldığı ileri sürülen Akın Öztürk’ün Mehmet Şanver’in kızının düğününe katılmamış olması da ‘darbeci’ olduğunun delili olarak gösteriliyor iddianamede. Halbuki Öztürk, söz konusu davete katılamayacağını haftalar önce Şanver’e bildiriyor. Kanser hasta babasıyla ilgilenmesi gerektiğini, aynı tarihlerde yeğenine kız isteme durumunun olduğunu anlatıyor. Kaldı ki düğüne katılmayan tek general de Akın Öztürk değil.Gazeteci Müyesser Yıldız’ın Halk TV ekranlarında 15 Temmuz’a dair Temmuz 2022’de yaptığı açıklamalar son derece önemli. Yıldız, MİT, Genelkurmay ve Akıncı Üssü arasında yaşanan trafiği ve gözden kaçan detayları paylaşmıştı. Devletin elinde 15 Temmuz’a ait hiç yayınlanmamış ham görüntüler olduğunu söyleyen Yıldız’ın üzerinde durduğu noktalardan biri de Akın Öztürk’ün darbenin 1 numarası olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığıydı.Müyesser Yıldız, Halk TV’de katıldığı programda şunları söylemişti: “Çankaya Köşkü’nde o kriz anında televizyonlarda alt yazı geçiyor; Darbenin 1 numarası Akın Öztürk diye… Hulusi Akar, ‘Nereden çıktı bu diyor? Akın Öztürk’ün bir alakası yok ki’ diyor… Genelkurmay Başkanlığı 20 Temmuz’da bir açıklama yaptı ve ‘Akın Öztürk’ü Akıncı Üssü’ne biz gönderdik’ dedi. O halde darbenin 1 numarası kim? Adam tişörtle, terlikle Akıncı Üssü’ne gidiyor.”