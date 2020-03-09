90 kişilik kurucular listesi açıklandı... İlginç isimler

Ali Babacan’ın partisinin kuruluş dilekçesi bugün İçişleri Bakanlığına verildi. Ali Babacan başkanlığındaki yeni partinin kurucular kurulu da açıklandı.





Tarafsız Haber Ajansı'nın aktardığına göre, partinin ismi Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) oldu





Kurulda AKP'den istifa eden milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun yanısıra Sadullah Ergin, Nihat Ergün gibi AKP'de bakanlık yapmış isimler yer alıyor.





90 kişinin bulunduğu kurulda, Gülay Göktürk ve Metin Gürcan gibi isimler de var.