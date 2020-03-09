Samanyolu Haber /Gündem / 90 kişilik kurucular listesi açıklandı... İlginç isimler /09 Mart 2020 11:45

90 kişilik kurucular listesi açıklandı... İlginç isimler

Babacan’ın partisinin kuruluş müracaatı yapıldı. Partinin 90 kişilik kurucular kurulu da açıklandı. Listede AKP'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu ve Sadullah Ergin de kurucular kurulunda yer aldı

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Ali Babacan’ın partisinin kuruluş dilekçesi bugün İçişleri Bakanlığına verildi. Ali Babacan başkanlığındaki yeni partinin kurucular kurulu da açıklandı.

Tarafsız Haber Ajansı'nın aktardığına göre, partinin ismi Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) oldu

Kurulda AKP'den istifa eden milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun yanısıra Sadullah Ergin, Nihat Ergün gibi AKP'de bakanlık yapmış isimler yer alıyor.

90 kişinin bulunduğu kurulda, Gülay Göktürk ve Metin Gürcan gibi isimler de var.
 
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