Samanyolu Haber /Gündem / 90 personele Koronavirüs teşhisi /01 Nisan 2020 22:48

90 personele Koronavirüs teşhisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinnde toplam 90 çalışına yeni tip Koronovirüs (Covid-19) teşhisi konuldu.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun, belediyede 90 personelin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ongun, İETT, İSKİ ve İGDAŞ’ın da aralarında olduğu 13 şirkette vak'a sayısının 64, Büyükşehir Belediyesi'nde ise 26 olduğunu duyurdu.

90 PERSONELE KORONAVİRÜS BULAŞTI

Ongun şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "85 bin personeli olan İBB, bağlı kuruluşları ve iştirak şirketlerinde toplam 90 personelimiz Covid-19 pozitif çıkmıştır. İETT, İSKİ ve İGDAŞ’ın da aralarında olduğu 13 şirketimizde vaka sayısı 64, İBB’de ise 26’dır. Personellerimizin tedavisi sürmektedir. Acil şifalar dileriz.” ifadelerini kullandı. 

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