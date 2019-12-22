90'ların 'karanlık yüzü' yeniden sahnede!

SAMANYOLUHABER- Her dönemde hükümetlerle yakın temasta bulunan Suriçi Grubu Platformu 22 Aralık Pazar günü Ankara JİTEM ve fâili meçhul davalarından yargılanan eski İçişleri bakanı ve Emniyet müdürü Mehmet Ağar'ı ağırladı.





İstanbul Topkapı Akgün Otel'de kürsüye çıkan Ağar eski Emniyet Müdürü Mehmet Ağar da katıldı.





Platformun başkanı Nedim Abi'nin açılış konuşmasıyla başlayan buluşmada, çok sayıda siyasetçi ve bürokrat da hazır bulundu.



1990'lı yıllarda Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM) diye bilinen kontrgerillaya Güneydoğu Anadolu'da Kürt siyasetçi ve işadamlarına yönelik suikast emirlerini verdiği iddiası ile yargılanan Mehmet Ağar iki hafta önce beraat etmişti. Ağar'ın beraatinin AKP ile yakınlaşmasından sonra gelmesi "manidar" bulundu.





AKLANMANIN DİYETİNİ ÖDEMEK İÇİN DAVUTOĞLU-GÜL-BABACAN'A SALDIRDI





Ağar konuşması boyunca isim vermeden Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) istifa ederek yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu, parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan ile 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü bozgunculuk yapmakla itham etti.





Ağar, 27 Mayıs 1960 darbesi öncesinde Demokrat Parti'nin, 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde Adalet Partisi'nin, 28 Şubat 1997'deki post-modern darbe öncesinde de Doğru Yol Partisi'nin zayıflatıldığını belirterek, bugün de AKP'nin içinden yeni partiler çıkarak zayıflatılmaya çalışıldığını iddia etti.





YENİ PARTİLERİ "AKP'Yİ PARÇALAMA TEŞEBBÜSÜ" DİYE NİTELEDİ





Ağar yeni partiler için, "Tıpkı geçmişte olduğu gibi, ortaya çıkan bu büyük milliyetçi muhafazakar iktidarı, paralamak ve parçalamak hususunda bir takım siyasi teşebbüslerin olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.





Ağar, sözlerine şöyle devam etti: "Tabii ben geçmişte devlet hizmetinde olan kimseyi üzmek istemem. Ancak onların da bizleri üzmemesini istemek hakkımız. Kişisel anlamda bir takım problemler olabilir. Kolaylıkla geldikleri makamlardan uzaklaşabilirler. Bütün bunları kendi kişisel davası haline getirmek suretiyle, milletimizin büyük bir çoğunluğunun kalbi safiyane ile destek verdiği bir yapıyı, karşı grupların etkisi altında kalarak ve işbirliği yaparak, burayı çökertmenin hiçbir anlamı yoktur."





AĞAR: PARTİCİKLER KURMAK SURETİYLE...





17 Nisan 2017'deki referandumun ardından değişen sistemden sonra iktidar olabilmek için getirilen yüzde 50+1 sisteminde sonra, partilerin oy oranı düşük olsa bile belirleyici olma özellikleri ortaya çıkmıştı.





Ağar küçük oy oranlarının önemine atıf yaparak, "Ana gövde içinden bir takım particikler kurmak suretiyle, yüzde 0,5 oyun bile önemli olduğu bir yapıda sadece ve sadece kişisel kavgalar veyahutta iktidar hevesi yüzünden bu büyük iktidarı parçalamanın Türkiye'ye getireceği hiçbir faydası yoktur." diye konuştu.





Ağar ayrıca, "İnşallah Allah bize bunu göstermez." temennisini de dile getirdi.





SURİÇİ'NİN MAZİSİ 1959 YILINA KADAR UZANIYOR





İstanbul Suriçi’nde mukim, akil, arif ve münevver insanların 1959 yılında bir araya gelerek kötü alışkanlıklarla mücadele etmek maksadıyla tesis ettiği Fena İtiyatlarla Mücadele Cemiyeti'nin bugünkü ismi Suriçi Grubu olarak biliniyor.





Etkinlikler önce “Şehremini Toplantıları” ismi altında bir dizi organizasyona konu olurken bir süre sonra daha organize ve koordine bir mahiyette konferans salonları toplantılarına dönüştü.





Bu dönüşüm 1990’lı yıllarda faaliyetlerini SURİÇİ Grubu olarak adlandırarak devam etti. 2012 yılından itibaren dernek çatısı altında faaliyetlerini sürdüren grup haftalık ve aylık Suriçi Grubu İstanbul Toplantıları, Suriçi Divan Toplantıları, Çarşamba Kahvaltısı Buluşmaları, İstanbul Hanımefendisi Toplantıları ve Suriçi Gençlik Toplantıları gibi etkinliklere imza atıyor.





Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Ömer Dinçer, Hayati Yazıcı, Mehmet Ali Şahin, Aziz Babuşçu, Bülent Yıldırım, Hüseyin Aydın, Akil İnsanlar Heyeti, Fatma Şahin, Taner Yıldız, İdris Güllüce, Serdar Çam, Mehmet Görmez gibi isimleri ağırladı.



Suriçi Grubu Başkanı Nedim Abi, AKP hükümetinin JİTEM Davası'nda aklanmasını sağladığı Mehmet Ağar'ı ağırlamakla iftihar ettiklerini söyledi.







Suriçi Grubu'nun yönetim kurulu başkanlığı görevini ise mobilyacı Nedim Abi ifa ediyor.





Şehremini/Mevlanakapı’da ikamet eden Nedim Abi'nin dedeleri, 1896-1897 yılları arasında Osmanlı Devleti ile Rus Çarlığı arasında patlak veren ve 93 Harbi diye bilinen savaştan sonra İstanbul'a göç etmiş.



