91 saat sonra bir çocuk daha sağ çıkarıldı

İzmir'de cuma günü meydana gelen depremden 91 saat sonra, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından bir kız çocuğu çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları süren bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında bir çocuğa ulaşan ekipler, çalışmaları o bölgeye yoğunlaştırdı. Çocuğa ulaşılması üzerine enkaz altına serum, termal battaniye ve sedye ulaştırıldı. Sedyeye alınan çocuk, enkazdan kurtarılarak ambulansa taşındı. Çocuğun kurtarılışı sırasında alkış sesleri yükseldi. Enkazdan kurtarılan 107. kişi olan çocuğun adının Ayla Gezgin olduğu öğrenildi.

"Çok güzel gülümsüyordu"





Kurtarma ekiplerinden bir isim, “Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazda değilmiş gibi, çok sevindik. Arkadaşlar sesini duydu, elini uzattıklarında hareket eden bir çocuk olduğunu gördüler. AFAD koordinasyonunda kurtardık. Ağlaya ağlaya çıkardık" dedi.

Bir başka görevli ise, "Çığlık sesi duyduk. Arkadaşlar jeneratörleri durdurdu. Sessizlik oluştu. Ben Ayla, iyiyim" diye konuştu.





Ayla Gezgin'in annesi hâlâ enkaz altında.