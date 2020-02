92. Oscar ödüllerinde kazananlar belli oldu! 2020 Oscar ödüllerini kazanan film ve oyuncular…

92. Akademi Ödülleri (Oscar) Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda yapılacak olan Oscar Ödülleri töreninde en iyiler belli oldu.







Güney Kore yapımı Parasite aldığı ödüllerle geceye damga vurdu. Parasite; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Orijinal Senaryo ve En İyi Uluslararası Film ödüllerini kazandı. Film, prestijli 'En İyi Film' ödülünü kazanan ve orijinal dili İngilizce olmayan ilk film olarak tarihe geçti.





Gecenin ilk Oscar ödülü En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında verildi. Brad Pitt, Once Upon a Time in Hollywood'daki rolüyle En İyi Yardımıcı Erkek Oyuncu dalında Oscar'a hak kazandı. En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Judy filmindeki rolüyle Renée Zellweger kazandı. En İyi Erkek Oyuncu ödülüne de 'Arthur Fleck'in 'Suçun Palyaço Prensi'ne dönüşümünü anlatan Joker filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix layık görüldü.





Phoenix büyük bir başarı elde etse de, yılın en çok konuşulan filmlerinden Joker 11 dalda ödüle aday gösterilirken sadece birini kazanabildi.





Brad Pitt'ten azil sürecine gönderme





Teşekkür konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması sürecindeki 'tanık dinleme' tartışmasına atıf yapan Brad Pitt, "Konuşma yapmam için 45 saniyelik sürem olduğunu söylediler, Senato'nun John Bolton'a tanıdığı süreden 45 saniye daha fazla" dedi.





En İyi Animasyon dalında Oscar’ın sahibi Toy Story 4 (Oyuncak Hikayesi 4) filmi oldu.





En İyi Kısa Animasyon dalında ise Oscar’ın sahibi Hair Love filmi oldu.





En İyi Orijinal Senaryo dalında Oscar’ın sahibi Kore sinemasının ürünü Parasite filmi oldu.





En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar’ın sahibi Jojo Rabbit filmi oldu.





En İyi Kısa Film dalında Oscar’ın sahibi The Neighbor’s Window filmi oldu.





En İyi Yapım Tasarımı dalında Oscar’ın sahibi Once Upon A Time... in Hollywood filmi oldu.





En İyi Kostüm Tasarımı dalında Oscar ödülünün sahibi Little Women oldu.





En İyi Belgesel dalında ödülü kazanan film American Factory oldu.





En İyi Kısa Belgesel ödülünü ise Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl) kazandı.





En İyi Yardımcı Kadın dalında ödülü Marriage Story filmindeki rolüyle Laura Dern kazandı.





En İyi Ses Kurgusu dalında Oscar ödülünü Ford v Ferrari filmi kazandı.





En İyi Ses Miksajı dalında ödülü 1917 filmi kazandı.





En İyi Sinematografi ödülünü 1917 filmiyle Roger Deakins kazandı.





En İyi Kurgu ödülünü Ford v Ferrari filmiyle Michael McCusker ve Andrew Buckland kazandılar.





En İyi Görsel Efekt ödülünü 1917 filmi kazandı.





En İyi Makyaj Ve Saç Tasarımı dalında Oscar ödülünü Bombshell filmiyle Kazu Hiro, Anne Morgan & Vivian Baker kazandılar.





En İyi Uluslararası Film ödülünü Güney Kore'den Parasite kazandı.





En İyi Film Müziği dalında Oscar’ın sahibi Joker filmi oldu. Joker aday olduğu dallar arasında ilk Oscar’ını kazandı.





En İyi Özgün Şarkı ödülü I'm Gonna Love Me Again - Rocketman filmiyle Elton John & Bernie Taupin'in oldu.





En İyi Yönetmen Oscar'ını BongJoon Ho, Parasite filmiyle kazandı.





Güney Kore yapımı Parasite, En İyi Film ödülünü de alarak, 4. Oscar'ını kucakladı.





