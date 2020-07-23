93 yaşındaki eski Nazi'ye hapis cezası

Almanya’nın Hamburg kentinde bir mahkeme, 93 yaşındaki eski bir SS subayını 5 bin 232 kişinin katledilmesi suçundan iki yıl ertelemeli hapis cezasına çaptırdı. İsmi sadece Bruno D. olarak açıklanan eski Nazi, bugün Polonya’da bulunan ve savaş boyunca 65 bin kişinin öldürüldüğü Stutthof kampında bir koruma olarak çalışıyordu.







Bruno D., Ağustos 1944-Nisan 1945 arasında çoğunluğu Yahudi olan 5 bin 232 kişinin katledilmesi suçuna iştirak etmekten suçlu bulundu. Bruno D. bu tarihlerde kampta bulunduğunu kabul etmiş ama suçların işlendiği tarihlerde 17-18 yaşında olduğunu ve suçlu sayılamayacağını savunmuştu.





ÖZÜR DİLEDİ AMA SORUMLULUK ALMADI





Alman medyasında yer alan haberlere göre, Bruno D. bu hafta mahkemede yaptığı son konuşmasında kampta alıkonulan kişilerin çektiği acı için özür diledi ama sorumluluk almaktan kaçındı. Bruno D. mahkemede, “Bu delilik cehennemini yaşayan herkesten, ailelerinden ve hayatta kalanlardan özür dilemek istiyorum” dedi.