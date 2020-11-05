Samanyolu Haber /Ekonomi / 94 yıl sonra ilk defa zarar etti /05 Kasım 2020 13:46

94 yıl sonra ilk defa zarar etti

İngiliz perakende devi Marks & Spencer (M&S), 94 yıl sonra ilk defa 87,6 milyon sterlin (965 milyon TL) zarar açıkladı.

SHABER3.COM

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının sebep olduğu ekonomik kriz şirketleri derinden sarsıyor. 

İngiliz perakende devi Marks & Spencer kuruluşunda beri ilk defa zarar etti. 

Şirket krizde ayakta kalabilmek için 2022 yılına kadar yaklaşık 300 milyon sterlin (3,3 milyar TL) tutarında tasarruf yapmayı planlıyor. 

1.500 kişinin işten çıkarılacağı, tenkisatın daha çok yönetim kadrolarından yapılacağı belirtildi.

John Lewis bünyesinde faaliyet gösteren Marks & Spencer yaklaşık 80 bin kişiyi istihdam ediyor. Daha önce kasım ayı sonuna kadar 7 bin kişinin işten çıkarılacağı duyurulmuştu.
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