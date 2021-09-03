Samanyolu Haber /Dünya / 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in imza istediği ilk isim o oldu /03 Eylül 2021 12:56

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in imza istediği ilk isim o oldu

Dünya futbolunda büyük ses getiren Cristiano Ronaldo'nun transferi, Kraliçe 2. Elizabeth'i de oldukça heyecanlandırdı! 95 yaşındaki Kraliçe, hayatı boyunca ilk kez bir kişiden imza istedi.

SHABER3.COM

Milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçen Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United forması giyecek.

Juventus’tan ayrılarak eski takımı olan Premier Lig ekibi Manchester United’a geçen Ronaldo’ya özel istek geldi! 12 yıl sonra Kırmızı Şeytanlara geri dönen Portekizli yıldız, adıyla özdeşleşen 7 numaralı formayı giyecek.

Dünya futbolunda büyük ses getiren transfer İngiltere Kraliçesi Elizabeth’i de heyecanlandırdı.

95 yaşındaki Kraliçe, Ronaldo’nun imzalı Manchester United formasından 80 tane istedi. Kraliyet ailesi için de istenen formaların bir ilk olma özelliği bulunuyor.

Çünkü Cristiano Ronaldo, İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in imza istediği ilk insan olarak tarihe geçti.

GUINESS REKORLAR KİTABINA GİRDİ

İrlanda Cumhuriyeti ile Dünya Kupası Elemeleri’nde oynadıkları maçta takımının gollerini atan Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin zirvesine çıktı.

Portekiz Milli Takım formasını 180. kez giyen Ronaldo, 111. gol sevinci yaşayarak futbol tarihinin milli takımlar seviyesinde en çok gol atan ismi olarak rekor kırdı.

Guiness Rekorlar Kitabı’ndan sertifikası da gelen Ronaldo, “Guinness Rekorlar Kitabı’na teşekkürler. Dünya rekoru kıran biri olarak tanınmak her zaman iyidir. Rakamları daha da yükseltmeye çalışalım” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in imza istediği ilk... Sonraki Haber >>

İşte Virgin Galactic'in ilk resmi uçuşu

İşte Virgin Galactic'in ilk resmi uçuşu

Eğitim Uzmanı Cihat Şener ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerilim; "Beni yayından alınız"

Eğitim Uzmanı Cihat Şener ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerilim;

Bayraktaroğlu: Yargılanacaklar!

Bayraktaroğlu: Yargılanacaklar!

Galatasaray'dan Türkiye'nin ilk NFT koleksiyonu

Galatasaray'dan Türkiye'nin ilk NFT koleksiyonu

Bitcoin yeniden 50 bin doları gördü

Bitcoin yeniden 50 bin doları gördü

TÜİK görmese de “gerçekten iğrenç bir hayat.”

TÜİK görmese de “gerçekten iğrenç bir hayat.”

New York'u sel bastı Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor

New York'u sel bastı Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor

Apple App Store

Apple App Store

Usame bin Ladin'in en yakın adamı Afganistan'a döndü

Usame bin Ladin'in en yakın adamı Afganistan'a döndü

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:10:33