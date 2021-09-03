95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in imza istediği ilk isim o oldu

GUINESS REKORLAR KİTABINA GİRDİ





Milli takım formasıyla en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçen Cristiano Ronaldo, bu sezon Manchester United forması giyecek.Juventus’tan ayrılarak eski takımı olan Premier Lig ekibi Manchester United’a geçen Ronaldo’ya özel istek geldi! 12 yıl sonra Kırmızı Şeytanlara geri dönen Portekizli yıldız, adıyla özdeşleşen 7 numaralı formayı giyecek.Dünya futbolunda büyük ses getiren transfer İngiltere Kraliçesi Elizabeth’i de heyecanlandırdı.95 yaşındaki Kraliçe, Ronaldo’nun imzalı Manchester United formasından 80 tane istedi. Kraliyet ailesi için de istenen formaların bir ilk olma özelliği bulunuyor.Çünkü Cristiano Ronaldo, İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in imza istediği ilk insan olarak tarihe geçti.İrlanda Cumhuriyeti ile Dünya Kupası Elemeleri’nde oynadıkları maçta takımının gollerini atan Cristiano Ronaldo, futbol tarihinin zirvesine çıktı.Portekiz Milli Takım formasını 180. kez giyen Ronaldo, 111. gol sevinci yaşayarak futbol tarihinin milli takımlar seviyesinde en çok gol atan ismi olarak rekor kırdı.Guiness Rekorlar Kitabı’ndan sertifikası da gelen Ronaldo, “Guinness Rekorlar Kitabı’na teşekkürler. Dünya rekoru kıran biri olarak tanınmak her zaman iyidir. Rakamları daha da yükseltmeye çalışalım” ifadelerini kullandı.