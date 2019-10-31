Samanyolu Haber /Gündem / 950 kişilik cezaevinde 100’ü çocuk bin 454 kişi /31 Ekim 2019 10:44

950 kişilik cezaevinde 100’ü çocuk bin 454 kişi

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nun Bakırköy Cezaevi’ne ilişkin inceleme raporunda, 950 kişi kapasiteli kurumda, çocuklarla birlikte bin 454 kişinin bulunduğu vurgulandı. Rapor bugün komisyon toplantısında gündeme getirilecek

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İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu tarafından geçen ay Bakırköy Cezaevi’ne yapılan ziyarete ilişkin rapor hazırladı. Mahkûmlara yönelik ırk ayrımının yapıldığı belirtilen raporda, ayrıca kurumda kapasitesinin üzerinde tutuklu barındırıldığı ve bu kişilerin sosyal haklardan faydalandırılmadığı da gözler önüne serildi.

?Birgün Gazetesi'nin haberine göre Komisyon üye milletvekilleri, yoğun şikâyetlerin ardından inceleme yapmak üzere 6 Eylül’de Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ni ziyaret etti. Mahkûmlar ve cezaevi idaresiyle yapılan görüşmelerin ardından oluşturulan rapor, komisyona sunuldu. Bugün yapılacak komisyon toplantısında gündeme gelecek olan raporda, tutukluların sağlık sorunları ile yeterince ilgilenilmediği, tedavilerin geç yapıldığı ya da hiç yapılmadığı, sosyal faaliyetlerden ve ortak alandan yararlandırılmadığı ve aramalarda özel eşyalara el konulduğu vurgulandı.

YABANCI TUTUKLULARA DAHA AZ YEMEK VERİLİYOR

Mahkûmların önemli sorunlarına ilişkin tespitlere yer verilen raporda, 950 kişilik kapasiteli cezaevinde yüz çocukla birlikte toplam bin 454 kişinin bulunduğu ifade edildi. 281 yabancı mahkûmun bulunduğu cezaevinde, Türkiye vatandaşı olanlara, yabancılardan daha çok yemek verildiği de kaydedildi.

YASAKLI OLMAYAN KİTAPLARA EL KONULUYOR

Gazete ve dergi gibi yayınlardan tutukluların yeterli ölçüde yararlanmadığının ifade edildiği raporda şunlar kaydedildi:

“Görüş günlerinde ailelerin cezaevi önünde uzun süre bekletilmesi, bazı bebeklerin kreşlerden yararlandırılmaması şikâyet konuları arasındadır. Ayrıca, kurumda kapasite üzeri mahkûm bulunmasından ötürü fiziki koşullar yetersiz kalıyor. Kütüphane kullanımına yönelik özendirici çalışmalar yapılmıyor. Personel sayısının da artırılması gerekiyor. Yasaklı olmamasına karşın dışarıdan gönderilen kitapların birçoğuna el konulduğu belirtiliyor. Mahkûmlar, üç haftada bir sadece kırk dakika spor hakkından yararlanıyor.”
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