96 yaşındaki Nazi mahkeme günü firar etti

Mahkeme sözcüsü Frederike Milhoffer, duruşmaya gelmeyen sanık kadının günün ilerleyen saatlerinde yerinin polis tarafından tespit edildiğini belirtti, ancak konuyla ilgili ayrıntı vermedi. Milhoffer, sanığın tutuklu yargılanıp yargılanmayacağına mahkemenin karar vereceğini aktardı.







Itzehoe Eyalet Mahkemesi Başkanı Dominik Gross, dün başlayacak davaya gelmeyen ve firari kabul edilen Irmgard Furchner hakkında sabah saatlerinde tutuklama emri çıkarıldığını açıklamıştı.





Gross, davanın başlaması için sanığın yakalanıp yakalanmayacağına ve duruşmaya katılma salahiyetine sahip olup olmayacağına bakılacağını ifade etmişti.





Duruşma için mahkemeye gelen sanık kadının avukatı Wolf Molkentin, basının ısrarlı sorularını yanıtsız bıraktı.





Bild gazetesinin haberinde, Hamburg kenti yakınlarındaki Quickborn kasabasında bir yaşlılar yurdunda kalan Furchner’ın Norderstedt metro istasyona gitme hedefiyle yalnız başına bir taksiye bindiği ancak daha sonra izinin kaybolduğu kaydedildi.





Furchner, Polonya'nın Sztutowo kentinde bulunan Stutthof Nazi toplama kampında 18 ve 19 yaşlarındayken yaptığı görev sırasında 11 binden fazla kişinin öldürülmesine yardımcı olmakla suçlanıyor.





Stutthof Nazi toplama kampında 65 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.





Savcılık makamı, Paul Werner Hoppe’un komutanlığını yaptığı toplama kampında 1943 yılının haziran ayından,1945 nisan ayına kadar sekreterlik yapan Furchner’ı gözaltında tutulanların sistemli bir şekilde öldürülmelerine yardımcı olmakla suçluyor.





Nazi savaş suçlularının yakalanıp cezaevine gönderilmelerini sağladığı için “Nazi avcısı” olarak bilinen ABD ve İsrail vatandaşı Efraim Zuroff, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kaçmak için sağlıklıysa, cezaevine gitmek için de sağlıklıdır” diyerek sanığın kaçışıyla ilgili tepkisini dile getirdi.





Furchner, son yıllarda Nazi savaş suçlusu olarak yargılanan ilk kadın olarak tanınıyor.



