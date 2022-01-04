Samanyolu Haber /Gündem / 99'u asker 115 kişiye 'ankesör' gözaltısı /04 Ocak 2022 14:16

99'u asker 115 kişiye 'ankesör' gözaltısı

MİT tarafından hazırlanan listelerle TSK’ya yapılan operasyonlar sürüyor. Ankesör telefonla arandıkları gerekçesiyle Ankara merkezli operasyonda 99 jandarma personeli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul’da ise 16 adliye ve cezaevi çalışanına ankesör suçlaması yapıldı.

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Hizmet Hareketi mensubu oldukları iddiasıyla MİT tarafından hazırlanan listelerle TSK’ya yönelik ankesör gözaltıları sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı çalışanlarına yönelik soruşturmada 99 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

40 İLDE 99 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün çalışmaları sonucu Jandarma Genel Komutanlığı’nın 99 çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 40 ilde bu kişilerin yakalanması için gözaltı kararı verildi.

ADLİYE ÇALIŞANLARINA DA OPERASYON
İstanbul merkezli 7 ilde 16 kişi hakkında ise Hizmet Hareketi mensubu oldukları iddiasıyla adliye ve cezaevi çalışanlarına yönelik operasyon yapıldı. Aralarında aktif 2 zabıt katibi, 8 gardiyan, 1 icra müdür yardımcısı ve 1 bilgisayar işletmeni ile daha önce KHK ile ihraç edilmiş 2 gardiyan, 1 zabıt katibi ve 1 mübaşir hakkında gözaltı kararı verildi. Ankesörle aranma suçlaması yapılan bu kişilerden 15’i gözaltına alındı.
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