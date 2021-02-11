A-101 ve BİM'e karşı ilk adım

Alışveriş merkezleri (AVM) ile zincir marketlere mesafe ve nüfus kriteri ile birlikte satış esaslarında bir dizi değişikliğe gidilecek.





Ticaret Bakanlığı küçük esnaftan gelen şikâyetleri dikkate alarak bir taslak hazırladı. Zincir mağazaların geleneksel perakende işletmelerine olumsuz etkilerinin azaltılması ve perakendecilere korunma sağlanması için zincir marketlerin bazı ürünleri satmasına yasaklama getirileceği kaydedildi.





Taslakta belirtilen 1.500 metrekareden küçük mağaza" ibaresinden en fazla BİM ve A-101 etkilenecek. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın Topbaş ve Aydın ailelerine ait iki market zincirine dönük taslağın mevcut hâliyle kabul edilmeyeceğine işaret ediliyor.





Köylere kadar şube açan BİM'in 9 bine yakın şubesi var. A-101 ise Türkiye'nin 81 ilde, 923 ilçede 10 bin 1 mağaza ile faaliyet gösteriyor.







TİCARET BAKANLIĞI'NIN ZİNCİR MARKET TASLAĞINDA NELER VAR?





*Elektronik ortamda satış ve 1.500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak.





*Marketlerin elektronik ortamdaki satışlarında ise mevcut yasak ve düzenlemeler geçerli olmaya devam edecek.





*Hızlı tüketim ürünleri satan mağaza ve zincir marketlerin raflarının yüzde 1’i, coğrafi işaretli ürünlerin satışına ayrılacak.





*Coğrafi işaretli ürünlerin yanı sıra bu alanlarda, marketin bulunduğu ildeki yöresel ürünler yer alacak.





*Marketler, promosyonlu ürünlerden kaynaklanan kayıpları, üreticiye yansıtamayacak.





*Reklam, anons, ürünlerin yerleştirilmesi gibi hizmetler nedeniyle üretici veya tedarikçiden para talep edilmeyecek, ancak ikili sözleşme yapılması halinde bedel alınabilecek.





*Tarım ve gıda ürünlerinin markete sağlam şekilde tesliminin ardından, ürünün bozulması halinde üreticiden zarar tazmini istenemeyecek.

Taslakta BİM ve A-101 gibi 1.500 metrekareden küçük marketler için önemli kısıtlamalar yer alıyor.





PAZAR GÜNLERİ 11:00'DEN ÖNCE AÇILAMAYACAK





*Gıda ürünlerinin müşteri şikâyeti sebebiyle incelenmesinde de üreticiye bir bedel yansıtılamayacak.





*Sebze ve meyve ile 30 gün içinde bozulabilen ürünlerin bedeli, üreticiye 30 gün içinde ödenecek.





*Marketler, kamu kurumlarına veya adli mercilere şikâyet sebebiyle ürünlerin listeden çıkarılması, sipariş edilen miktarın azaltılması ve promosyonunun durdurulması gibi “misilleme” hareketlerine başvuramayacak.





*Taslağa göre, bakkal gibi küçük perakendecilerin taleplerini karşılamak ve bu kesimin korunmasını sağlamak amacıyla, zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11:00’den önce açılamayacak.