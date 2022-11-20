Açılışa Fenerbahçeli yıldız damga vurdu !

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar-Ekvador karşı karşıya geldi.

Açılış maçında Ekvador ev sahibi Katar'ı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Fenerbahçeli Enner Valencia'nın 2 golle yıldızlaştığı maçta Ekvador A Grubu'nda ilk 3 puanı alan taraf oldu.

Ekvador'da teknik direktör Gustavo Alfaro, maça Galindez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Plata, Mendez, Caicedo, Ibarra, Estrada, Valencia 11 ile başladı.









Ekvador'da Fenerbahçeli Enner Valencia, henüz 3. dakikada ağları havalandırdı. Ancak VAR incelemesinin ardından tecrübeli yıldızın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.





Yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanıldığı pozisyon çok tartışıldı. Dakikalar geçtikten sonra yarı otomatik ofsayt sisteminin belirlediği görüntü ekranlara getirildi.